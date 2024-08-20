Ateşkes umutları sönüyor...

Haberin Devamı

Gazze’de ateşkes ve rehine takası için geçen hafta Katar’da başlayan müzakerelerin Mısır’da sürmesi beklenirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’den bu yana 9. kez İsrail'i ziyaret etti, Tel Aviv’de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.

İSRAİL’İN ŞARTLARI DAYATILIYOR

Kendilerine İsrail hükümetinin şartlarının dayatıldığını belirten Hamas, “Netanyahu’nun hâlâ bir anlaşmaya varmanın önüne engeller koyduğu ve savaşı uzatmak amacıyla yeni koşullar dayattığını öğrendik” şeklinde açıklama yaptı.

Teklifin “kalıcı bir ateşkes” ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi” maddelerini içermemesi, Hamas’ın itirazının sebeplerini oluşturuyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da önceki gün, “Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığı” açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

MESELE MISIR SINIRI

Mısır medyasına göre uzlaşının önündeki en büyük engeli Philadelphi Koridoru oluşturuyor. Doha’da yapılan toplantılarda İsrail’in koridordaki asker sayısını kademeli olarak azaltmayı kabul ettiği; Hamas’ın bölgeden Gazze’ye silah ve mühimmat sokmasını engellemek için Kahire yönetiminin ABD ile beraber çalışacağı kaydedildi. İsrail, Philadelphi koridorunda asker bulundurmakta ısrar ediyor. Hamas ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini istiyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME İNANÇ KALMADI

10 aydır süren Gazze Savaşı’nı sonlandırmak için ateşkes çabaları devam ederken, Filistin krizinin nihai çözümü için ortaya atılan iki devletli formüle olan inanç azalıyor. 1990’ların sonundan 2010’a kadar yapılan anketler, İsrailliler ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediğini gösterirken, iki halkta da modelin işe yarayacağına dair umutlar tükendi.

Haziran ayında yayınlanan bir PCPSR anketine göre, artık Filistinlilerin yalnızca yüzde 32’si iki devletli çözüme inanıyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından mayıs ayında yayınlanan bir ankete göreyse, İsrailliler arasında iki devletli barışa olan inanç, yüzde 19’a kadar düştü. İsrail’in Filistin topraklarında yasadışı yerleşimleri sürekli genişletmesi ve şiddet olayları yüzünden Filistinliler, uzlaşma şansı görmekte zorlanıyor.