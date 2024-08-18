Ateşkes umudu Kahire’ye kaldı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 10 ayı aşkın bir süredir devam ettirdiği saldırıların durmasını ve tutukluların takasını öngören anlaşma müzakerelerinin ilk turundan sonuç çıkmadı. Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün sona eren ateşkes görüşmelerine haftaya Mısır’da devam edilmesi kararlaştırıldı. Katar, Mısır ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada, “Görüşmeler ciddi, yapıcı ve olumlu bir atmosferde yürütüldü” denildi.

BIDEN ÜMİTVAR KONUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik öncesi basın mensuplarına ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu vurguladı. Anlaşmaya hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını söyleyen Biden, “Üç gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem ama yakınız” değerlendirmesini yaptı. Washington Post’un haberindeki görüşmelerde Washington yönetiminin taraflar arasındaki pozisyonları birbirine yakınlaştırmak, farklılıkları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için yeni bir taslak sunduğu aktarıldı. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, ABD’nin sunduğu yeni taslağın İsrail’in istekleriyle örtüştüğünü, Netanyahu hükümetinin anlaşmaya engel olmak için yeni taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Üst düzey bir ABD yetkilisi de gelecek hafta anlaşmaya varmak istediklerini belirterek masadaki anlaşmanın İsrail’in ulusal güvenlik çıkarlarını koruduğunu ifade etti.

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İLERLEME SAĞLANDI İDDASI

İsrail’in Walla haber sitesi, üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Doha’da iki gün süren görüşmelerde Gazze’de ateşkes için anlaşmaya varılması yönünde önemli ilerleme sağlandığı yönündeki iddiaları teyit ettiğini bildirdi. Walla’nın aktardığına göre, İsrailli yetkililer, görüşmeler sırasında arabulucular aracılığıyla kalan anlaşmazlık noktalarındaki boşlukları kapatmayı başardı. İsrailli haber platformu, Başbakan Netanyahu’nun önceki görüşmelerden farklı olarak İsrailli müzakerecilere ciddi bir manevra alanı tanıdığını iddia etti.

‘MÜZAKERE DEĞİL DAYATMA’

Hamas’tan gelen işaretler ise Biden veya İsrail medyasından gelen açıklamalarla örtüşmüyor. AFP’ye konuşan Hamas siyasi büro üyesi Sami Ebu Zuhri, bir anlaşmaya yaklaşıldığını söylemenin illüzyon olduğunu beliterek “Karşımızda bir anlaşma ya da gerçek müzakere değil, ABD’nin dayatması var” diye konuştu. Hamas kaynaklarının Middle East Eye’a aktardığına göre de İsrail’in müzakere heyeti, Netanyahu’nun şartlarını Biden’ın teklifinin bir parçası haline getirmeye çabalıyor. Kaynaklar, Hamas’ın Netanyahu’nun şartlarını reddettiğini aktardı.

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HAMAS BIDEN’IN TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas, ateşkes için saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze’nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması gibi taleplerde bulunurken İsrail ise Gazze’de tamamen çekilmeye sıcak bakmıyor. Bölgede bazı karakollar inşa etmek isteyen İsrail, ‘gerekli gördüğünde’ Gazze Şeridi’ne yeniden operasyon düzenleyebilme hakkını saklı tutmak arzusunda. ABD Başkanı Biden’ın 1 Haziran’da duyurduğu üç aşamalı ateşkes önerisinde İsrail’in Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılması öngörülüyordu. Hamas bu teklifi kabul ederken İsrail tarafı ise öneride boşlukların olduğunu ileri sürmüştü.

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AYNI AİLEDEN 18 KİŞİ ÖLDÜ

Arabulucular ateşkes için umutlanırken İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 18 kişi hayatını kaybetti. Deir el-Belah’taki, Aksa Şehitleri Hastanesi’nin yetkilileri, dün gerçekleşen saldırıda insanların sığındığı bir ev ve bitişiğindeki deponun vurulduğunu belirtti. Öldürülenler arasında Gazze’ye et ve balık getirmek için İsrail ordusuyla iş birliği yapan toptancı Sami Cevad el-Ejlah ve ailesinden 17 kişi daha vardı. Bununla birlikte İsrail ordusu, Gazze’nin merkezindeki militanlara yönelik saldırıların devam edeceğini aktardı. Ayrıca Gazze için bir başka tahliye emri daha verildi. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee X’te yaptığı paylaşımında, Maghazi mülteci kampı ve çevresindeki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.