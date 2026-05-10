Ateşkes tuttu Ukrayna vurmadı… Putin’den Kızıl Meydan’da ‘savaş sürecek’ mesajı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devlet ideolojisinin merkezine yerleştirdiği İkinci Dünya Savaşı zaferinin 81’inci yıldönümünde Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni, Ukrayna’dan herhangi bir saldırı gelmeden gerçekleşti. Hafta içi taraflar ateşkes konusunda restleşmiş, Ukrayna’nın “vururuz” imasına Kremlin yönetimi Kiev’i hipersonik Oreşnik füzesi atarız iması ile karşılık vermişti. Önceki gece ABD Başkanı Donald Trump’ın araya girerek üç günlük ateşkes için tarafların anlaştığını açıklamasıyla törenler güvenlik altında ancak önceki yıllara göre belirgin ölçüde sönük gerçekleşti.

TÖREN KISA SÜRDÜ

Saat 10.00’da Moskova’da ünlü Kızıl Meydan’da başlayan gösteriler 45 dakikada sona erdi. Önceki yıllardan farklı olarak Batı’dan tek bir liderin dahi katılmadığı törende Rusya lideri Putin’in sağında ve solunda sadece birkaç eski Sovyet cumhuriyeti lideri vardı. Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile uzak doğudan Laos Başkanı Thongloun Sisoulith törende yer aldı. Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın katılmaması dikkati çekti.

MEYDANA SİLAH ÇIKMADI

Dünkü askeri geçit töreninde gökyüzünde Rusya bayrağı çizen savaş uçakları dışında tank, top ve füze gibi ağır silahlar meydana çıkartılmadı. Törenin tamamı Ukrayna cephelerinde fiilen savaşan Rus askerlerinin geçitlerinden oluştu. Askeri geçit töreni başında kürsüye çıkarak konuşma yapan Putin, Ukrayna savaşını bitirme niyetinde olmadığına işaret eden ifadeler kullandı. Konuşmasına 81 yıl önce yenilgiye uğratılan Nazi Almanya’sıyla başlayan Putin, hemen ardından Ukrayna savaşına geçiş yaptı ve Rusya’nın “NATO ile savaşta olduğunu” savundu.

BURUK VE DÜŞÜNCELİ

“81 yıl önce kazanılan büyük zafer günümüzde özel askeri harekâtı yürüten kahraman askerlerimize ilham kaynağı oluyor. Askerlerimiz NATO bloğunun tamamı tarafından desteklenen saldırgan güce karşı mücadele veriyor. Düşmana verilen büyük desteğe rağmen kahraman askerlerimiz cephede ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Putin’in konuşması boyunca Ukrayna’nın adını hiç anmaması dikkati çekti. “Zafer her zaman bizimdi ve yine bizim olacağına eminim” ifadelerini kullanan Putin’in buruk ve düşünceli halde olması da gözden kaçmadı. Kızıl Meydan’da bulunan yabancı gözlemciler de dünkü kutlamayı Ukrayna savaşının patlak verdiği 2022 yılına benzeterek, “Bugünkü 9 Mayıs en buruk Zafer Günü kutlamalarından biri. Putin’in yüzündeki asabi hal tıpkı 2022 yılındaki gibiydi. Rusya yönetiminin arka planda ciddi sıkıntılar içine düştüğü sezinleniyor” yorumlarını yaptı.

PUTİN’DEN İMALI ‘SONA EREBİLİR’ YANITI

Öte yandan geçit töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Putin, Zelenski ile üçüncü bir ülkede ancak müzakerelerde anlaşmaya varıldığı takdirde görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Gazetecilerin, ‘Batı’nın savaşta Ukrayna’ya verdiği desteğin aşırıya kaçıp kaçmadığına dair’ sorusunu da imalı şekilde yanıtlayan Putin, “Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya başladılar ve bu durum bugün de devam ediyor. Bence sona ermek üzere, ancak yine de durum ciddi. Bu meselenin sona ermek üzere olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ağır silahların yer almadığı ve yalnızca askerlerin yürüdüğü geçit töreninde bir ilk de yaşandı. Rusya’nın yanında Kursk bölgesinde çarpışan Kuzey Kore askerleri törenlerin 81 yıllık tarihinde ilk kez Kızıl Meydan’a ayak bastı. Rus lideri Putin törenden sonra Kuzey Kore birliği komutanının yanına giderek elini sıktı.

ZELENSKİ DALGA GEÇTİ ‘İZİN VERİYORUM BAYRAMI KUTLAYIN’

ABD Başkanı Donald Trump’ın telkinleriyle önceki gün ilan edilen üç günlük ateşkesle ilgili Ukrayna tarafının yaptığı açıklama dikkati çekti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, önceki gece yayımladığı bir kararname ile Rusya yönetimini alaya aldı. Zelenski’nin kararnamesinde, “9 Mayıs’ta Rusya’ya Zafer Günü kutlamaları yapmasına izin veriyorum. Ukrayna ordusu Rusların kutlamalarını engellemeyecek” ifadeleri kullanılırken, açıklamaya kızan Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın zafer bayramını kutlamak için değil Ukrayna, kimseden izin almasına ihtiyacı yoktur” açıklamasını yaptı.

