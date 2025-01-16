Ateşkes tamam! Gazze’de 466 gündür süren acı bitiyor

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Gazze’de 466 gündür süren insanlık dramı dün İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son buldu. ABD, Katar ve Mısır’ın arabulucuğunda yürütülen çabalar sonucunda 19 Ocak’ta ateşkesin başlayacağı duyuruldu.

İLK TRUMP DUYURDU

Ateşkes anlaşmasına dair ilk açıklama ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’tan geldi. Ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani kameraların karşısına geçerek, “İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını” açıkladı.

BIDEN 'BEN YAPTIM' DEDİ

İlerleyen dakikalarda ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek anlaşmanın sağlandığını belirterek detayları duyurdu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

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Hamas, ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Hamas yaptığı açıklamada, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulunurken, Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Avrupa Birliği (AB), Gazze’de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi “memnuniyetle karşıladığını” bildirdi.

TÜRKİYE’DEN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde Gazze’deki ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin süreceğini belirtti.

İSRAİL BUGÜN ONAYLAYACAK

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin bu sabah yerel saatle 11’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi. İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, “Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip” ifadelerine yer verdi. İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi. Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail’i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı. Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirterek, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu. İsraillileri eve getirmek için anlaşmanın onaylanması gerektiğini söyleyen Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını ifade etti.

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PAZARLIKLAR SÜRECEK

2’NCİ VE 3’ÜNCÜ AŞAMA SONRA GÖRÜŞÜLECEK

Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor. “İnsani aşama” olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek. Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30’u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak. İsrail gözaltında tuttuğu 19 yaş altı Filistinlileri serbest bırakacak.

* İsrail, Philadelphia Koridoru’ndan kademeli olarak çekilecek. m Hamas 33 rehineyi, İsrail 950-1650 arasındaki Filistinli mahkumu serbest bırakacak. m Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail askerleri, Refah Sınır Kapısı’ndan çekilecek.

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* İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi’nin yeniden imarını içerecek. m Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrailli askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek.





ANLAŞMAYI TRUMP DUYURDU

DÜĞÜMÜ TRUMP’IN TEMSİLCİSİ ÇÖZDÜ

ATEŞKES anlaşmasının detayları ve her iki taraf arasında onaylandığı henüz resmi olarak arabulucu Katar devleti tarafından duyurulmadan dakikalar önce ABD’nin seçilmiş başkanı Donal Trump, kendi sosyal medya mecrası Truth Social’dan paylaştığı mesajında “Orta Doğu’da esirler konusunda (Gazze’de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler” ifadesini kullandı. Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. “Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi.” yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin “barış arayışında” olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ayrıca teşekkür eden Trump, “Gazze’nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi” için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ayrıca teşekkür etti.

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WITKOFF İKNA ETTİ

Katar’ın başkenti Doha’da müzakerelere katılan Witkoff’un, cumartesi günü Netanyahu ile görüşmek için Kudüs’e geçtiği ve Netanyahu’yu anlaşma için gerekli olan temel uzlaşmaları kabul etmeye ikna ettiği belirtiliyor.

BİDEN DETAYLARI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın, kendisinin mayısta taslağını sunduğu öneriyle neredeyse aynı olduğunu dile getirerek, aylarca Katar ve Mısır ile birlikte ateşkes için çalıştıklarını söyledi. Biden, ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, “Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu” dedi. İsrail-Hamas ateşkesinin gördüğü en zor anlaşmalardan biri olduğunu vurgulayan Biden, “Ateşkesin sağlandığını ilan edebilirim. İsrail ile Hamas arasında esir anlaşmasına varıldı. Gazze’deki çatışmalar duracak ve esirler evlerine dönebilecek” diye konuştu.

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3 AŞAMALI OLACAK

Ateşkes anlaşmasının üç aşamalı olacağını belirten Biden, birinci aşamanın 6 haftalık olduğunu kaydederek, “Bu aşama, tam ve kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini ve Hamas tarafından tutulan özellikle bazı yaşlı, kadın ve yaralıların serbest bırakılmasını içeriyor” dedi.

GAZZELİLER EVE DÖNECEK

Biden, ilk aşamada serbest bırakılacak esirler arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti. Birinci aşamada, buna mukabil, İsrail’in yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacağını, Gazze’ye ciddi miktarda insani yardım girişinin sağlanacağını ve Gazzelilerin evlerine dönebileceğini belirtti. Altı haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas’ın Gazze’de kalıcı ateşkesi sağlayacak ikinci aşamaya geçişle ilgili müzakereler yapacağını ve kalan sağ esirleri takas edeceklerini hatırlatan Biden, müzakerelerin altı haftadan uzun sürmesi durumunda ateşkesin de o müddette uzatılacağını kaydetti.

Üçüncü aşamaya geçilmesi durumunda ise tarafların ellerinde kalan ve hayatta olmayan esirlerin cenazelerini teslim edeceğini ve Gazze’nin yeniden inşası sürecine ilişkin adımların atılacağını söyledi.



