Ateşkes sonrası ilk hamle: ABD heyeti Gazze'de.. 500 binden fazla Filistinli kuzeye ulaştı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Hamas ile İsrail'in mutabakata vardığı ateşkes anlaşmasının resmen faaliyete geçmesinin ardından ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve CENTCOM Başkanı Amiral Brad Cooper, Gazze Şeridi’ndeki bir İsrail üssünü ziyaret ettiği bildirildi.

Fox News’in haberinde, ABD heyetinin Gazze'deki ziyaretine, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir de eşlik ettiği belirtildi. Yayımlanan haberde, Zamir’in yüzünün bulanıklaştırılmış şekilde yer aldığı görüldü.

Haberde, ziyaretin Hamas ile varılan anlaşma kapsamında mutabık kalınan çekilmenin tamamlandığını teyit etmek amacıyla yapıldığı bilgisine yer verildi.

“GAZZE’DE İSTİKRAR İÇİN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ”

Ziyareti doğrulayan Cooper, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CENTCOM öncülüğünde, çatışma sonrası istikrarı desteklemek için faaliyetleri senkronize edecek bir Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) kurma yolunda nasıl ilerlediğimizi bildirmek üzere Gazze’ye yaptığım ziyaretten yeni döndüm.”

Cooper, açıklamasında ABD askerlerinin bölgedeki barış sürecine destek verdiğini belirterek,

“Amerika’nın çocukları, bu tarihi anda talimatları desteklemek için Orta Doğu’da barışı sağlama çağrısına cevap veriyor” ifadelerini kullandı.

EXCLUSIVE: US Middle East envoy Steve Witkoff accompanied by CENTCOM commander Admiral Brad Cooper visited Israeli troops inside base in Gaza to confirm agreed upon withdrawal was complete. Fox News obtained this exclusive photo of the visit. Both have returned to Israel. pic.twitter.com/kp3ZookwGh — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) October 11, 2025

“ABD ASKERİ GAZZE’YE KONUŞLANMAYACAK”

Cooper ayrıca, Gazze’deki çabaların ABD askeri konuşlandırılmadan yürütüleceğini “Bu büyük çaba, Gazze’ye ABD askeri konuşlandırılmadan gerçekleştirilecek” sözleriyle belirtti.

"ABD ASKERLERİ, GAZZE'DE ATEŞKESİ İZLEMEK ÜZERE İSRAİL'E GELMEYE BAŞLADI"

ABD'li haber kuruluşu ABC News'e konuşan iki yetkili, ABD askerlerinin Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek bir koordinasyon merkezi kurmak üzere İsrail'e gelmeye başladığını ifade etti. Yetkililer, ABD askerlerinin Gazze'ye girmeyeceğini belirtti.

Bir yetkiliye göre İsrail'e gönderilecek toplam 200 ABD askeri, ulaşım, planlama, lojistik, güvenlik ve mühendislik alanlarında uzman olacak. Askerler, diğer ülkelerin temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. ABD askerlerinin tamamı, hafta sonu boyunca ABD ve Orta Doğu'daki diğer üslerden hava yoluyla İsrail'e ulaşacak. Yetkililer, ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başında bulunan ve bölgedeki ABD birliklerini denetleyen Amiral Brad Cooper'ın dün İsrail'e geldiğini belirtti.

Yetkililer, ABD askerlerinin ortak bir merkez kurulmasına yardımcı olmak, ardından Gazze'ye gidecek diğer güvenlik güçlerini entegre etmek ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile irtibatı sağlamakla görevlendirildiğini söyledi.

500 BİNDEN FAZLA GAZZELİ KUZEYE DÖNDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçmek için Reşid ve Salahaddin caddeleri üzerinden yaptığı zorlu yolculuk, saatler sürüyor.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle az sayıda aracın çalıştığı Gazze'de, birçok kişi yaya, bazıları ise hayvanların çektiği arabalar, bisikletler veya motosikletlerle yolculuk yapıyor.

Gazze Sivil Savunması, ateşkesin ardından 500 binden fazla Filistinlinin kuzeye döndüğünü duyurdu.

Evlerine dönen yüzlerce kişi, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurmak zorunda kaldı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

GAZZE ŞERİDİ'NDE HAYATI YENİDEN CANLANDIRMAK İÇİN 24 SAATTE 5 BİN FAALİYET TAMAMLANDI

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde gündelik yaşamı kademeli şekilde yeniden inşa etmek için hükümet birimlerinin 24 saat içerisinde en az 5 bin saha, hizmet ve insani görevi tamamladığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesinin ardından bakanlıklar ve kamu kurumlarınca yürütülen kapsamlı bir acil durum planı kapsamındaki çalışmalara değinildi.

Hükümetin, bölgede gündelik yaşamın kademeli şekilde yeniden tesis edilmesini öngören olağanüstü plan kapsamında çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 5 binden fazla saha, hizmet ve insani görevin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, bunlar arasında Sağlık Bakanlığı personeli, hastaneler ve saha merkezleri tarafından yürütülen cerrahi operasyonlar, yaralı ve hastalara ilk müdahale, yaralılar ile kronik hastaları takip gibi 1200'den fazla tıbbi ve sağlık faaliyeti bulunuyor.

Sivil Savunma ekipleri, polis ve belediye personeli tarafından ise cenazelerin çıkarılması, enkazın kaldırılması ve yıkılan bölgelerin güvenliğinin sağlanması gibi 850'den fazla arama-kurtarma ve yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Belediyeler ile su ve elektrik müdürlükleri de su ve kanalizasyon hatlarını yeniden çalıştırmak, enkaz ve atıkları temizlemek ve bazı sokakları yeniden trafiğe açmak gibi 900'den fazla görevi yerine getirdi.

Ayrıca gıda paketlerinin dağıtımı, yemek dağıtım noktalarının ve barınma malzemelerinin tedariki gibi 700'den fazla insani ve yardım görevinin yanı sıra barınma merkezlerinde 650'den fazla toplumsal görev; yardımların ulaştırılması ve çeşitli faaliyetlerin belgelenmesi ile ilgili 700'den fazla lojistik, organizasyon ve medya görevi tamamlandı.

Hükümetin iki yıl süren soykırım boyunca 8 binden fazla personel ve çalışanını kaybetmiş olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve insani yardım kurum ve kuruluşlarına hükümetin çalışmalarını sürdürebilmesi için saha desteğinin artırılması, acil lojistik malzeme sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bunun da bölgedeki ablukanın kaldırılması ve tüm sınır kapılarının siyasi kısıtlama olmaksızın derhal açılmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.