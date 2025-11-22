×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ateşkes sonrası Gazze’ye bağışlar azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Gazze Yardım#Filistin Ateşkes#Uluslararası Bağış
Ateşkes sonrası Gazze’ye bağışlar azaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 07:00

Gazze’de yaklaşık iki milyon sivil, 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kapsamında taahhüt edilen insani yardımlara yeteri kadar erişemezken, sivillere yönelik bireysel yardım kampanyaları da ateşkesin ardından “felaket boyutunda” azaldı.

Haberin Devamı

Dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllülerin Gazzeli ihtiyaç sahipleri için topladığı bağışlar giderek azalmaya başladı. Avustralya’da yaşayan Egan Hall, sosyal medyadan yönettiği yardım fonlarıyla Şubat 2024’ten beri Gazzeliler için 200 bin dolardan fazla para toplamış. Hall, savaş sırasında Gazzelilere yaklaşık 5 bin dolar bağış yollayabildiğini, ancak ateşkesten sonra bu oranın 2 bin dolara düştüğünü söylüyor. Hall, “Sözde ‘ateşkes’ ile dünya Filistinlilerin artık bizim yardımımıza ihtiyaç duymadığını düşünüyor gibi” yorumunda bulundu. ‘Gazze Çorba Mutfağı’ isimli hayır kurumu da GoFundMe bağış sitesinden 5.8 milyon dolardan fazla bağış toplarken Gazzelilere günde 10 bin öğün yemek dağıttı. Ancak eylül ve ekim aylarında bağışlar yüzde 51 azalmış.

Gözden KaçmasınCesaret açısından CHPCesaret açısından CHPHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze Yardım#Filistin Ateşkes#Uluslararası Bağış

BAKMADAN GEÇME!