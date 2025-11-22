Ateşkes sonrası Gazze’ye bağışlar azaldı

Haberin Devamı

Dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllülerin Gazzeli ihtiyaç sahipleri için topladığı bağışlar giderek azalmaya başladı. Avustralya’da yaşayan Egan Hall, sosyal medyadan yönettiği yardım fonlarıyla Şubat 2024’ten beri Gazzeliler için 200 bin dolardan fazla para toplamış. Hall, savaş sırasında Gazzelilere yaklaşık 5 bin dolar bağış yollayabildiğini, ancak ateşkesten sonra bu oranın 2 bin dolara düştüğünü söylüyor. Hall, “Sözde ‘ateşkes’ ile dünya Filistinlilerin artık bizim yardımımıza ihtiyaç duymadığını düşünüyor gibi” yorumunda bulundu. ‘Gazze Çorba Mutfağı’ isimli hayır kurumu da GoFundMe bağış sitesinden 5.8 milyon dolardan fazla bağış toplarken Gazzelilere günde 10 bin öğün yemek dağıttı. Ancak eylül ve ekim aylarında bağışlar yüzde 51 azalmış.