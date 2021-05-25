Ateşkes sonrası Blinken bölgede

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu temasları için dün yola çıktı. İsrail ile Filistinli gruplar arasında 11 gün süren çatışmaların ardından bölgede temaslara başlayacak olan Blinken, gezi öncesinde mesajlar verdi.

HAMAS’A YER YOK

Ateşkesin ardından Gazze’nin yeniden inşasına katkı sağlayacaklarını, ancak Hamas’ın bu süreçte hiçbir şekilde rolünün olmayacağını söyledi. Blinken, ABC kanalında yayımlanan ve George Stephanopoulos’un sunduğu “Bu Hafta” adlı programda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi ve sonrasını değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, ateşkese bir an önce ulaşılması için İsrailli, Filistinli ve Mısırlı yetkililerle yoğun görüşmeler yürüttüğünü anlatan Blinken, Biden yönetiminin “sessiz ve yoğun diplomasisinin ateşkeste büyük rol oynadığını” savundu.

İSRAİL’E DESTEK AÇIKLAMASI

Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Ortadoğu’da gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman’a gideceğini söyledi. Bakan Blinken, gezinin hedeflerinden birinin ateşkesin güçlendirilmesi olduğunu da kaydetti. 10 Mayıs’ta başlayan ve 11 gün süren İsrail bombardımanında 66’sı çocuk 248 Filistinli ölmüştü. Filistinli grupların saldırılarında da biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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