Ateşkes nerede kaldı! Gazze’de kanlı gün: En az 37 ölü

Buna göre Hamas’ı yeni ateşkes ihlalleriyle suçlayan İsrail, Gazze Şehri’ndeki bir apartman ile Han Yunus’ta bir çadır kampına yönelik saldırılar düzenledi. Ölenler arasında iki farklı aileden iki kadın ve altı çocuk da vardı. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Abu Selmiya, Gazze Şehri’ndeki bir polis karakoluna da hava saldırısı düzenlendiğini, saldırıda en az 14 kişinin öldüğünü belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde sağlanan ateşkeste ikinci aşamaya geçilirken son rehinenin de teslim edilmesine rağmen İsrail’in şiddeti bitmek bilmiyor. Hamas dünkü saldırıları “yeni bir ihlal” olarak nitelendirdi ve ABD ile diğer arabulucu ülkeleri İsrail’i saldırıları durdurmaya zorlamaya çağırdı. Cuma günü Gazze Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim ateşkesinden bu yana en az 520 Filistinlinin saldırılarda öldüğünü açıklamıştı.

REFAH SINIRI KISMİ AÇILIYOR

İsrail’in kanlı saldırıları tam da İsrail’in Gazze’nin Refah yerleşiminden Mısır’a yönelik sınır kapısını bugün açmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Hamas’ın elindeki son rehineye ait kalıntıların da teslim edilmesi sonrasında İsrail, Refah sınırını karşılıklı yaya trafiğine açabileceğini duyurmuştu.

Refah kapısı, İsrail ordusunun işgalinin ardından Mayıs 2024’ten bu yana tamamen kapalı. AP haber ajansının haberine göre İsrail, her gün güvenlik taramasından geçirilmiş 50 hasta ile iki aile üyesinin, toplamda 150 kişinin geçişine izin vereceğini bildirdi. Ayrıca İsrail’in günde 50 kişinin Gazze’ye dönmesine izin vereceği de belirtiliyor. 20 bin Gazzeli hasta ya da yaralının acilen yurtdışında tedavi görmesi gerektiği aktarılıyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN BARIŞ VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı. Bakanlık, açıklamasında, ‘Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze’de sükûnet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ve İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiğini’ aktardı.