Ateşkes krizi büyüyor! İsrail'in Lübnan'a saldırısı masayı karıştırdı

Haberin Devamı

İsrail basını, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir detayı gündeme taşıdı. Habere göre, taraflar arasında varılan sözlü mutabakatta Lübnan’ın da ateşkes anlaşmasının parçası olduğu yönünde bir uzlaşı oluştu. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırı, ateşkes sürecini belirsizliğe sürükledi.

TRUMP 15 DAKİKA SONRA ATEŞKESİ DUYURDU

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yürütülen temasların gece boyunca sürdüğünü aktardı.

Haberin Devamı

İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan kaynağa göre, gece boyunca süren temaslar sona erdikten sadece 15-20 dakika sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden ateşkesi duyurdu.

Aynı kaynak, bu temasların temel amacının “bu geçici ateşkesin çerçevesini” netleştirmek ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan yeni müzakerelerin zeminini hazırlamak olduğunu belirtti.

LÜBNAN SALDIRISI KRİZ ÇIKARDI

Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslara katılan bir başka kaynak, İran’a ABD’nin Lübnan’ı da geçici ateşkes kapsamına dahil etmeyi kabul ettiği izleniminin verildiğini söyledi.

Kaynağa göre, bu izlenim yalnızca İran’da değil, Pakistan tarafında da oluştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan’ı kapsadığını ifade etti. Ancak saatler sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi bu durumu yalanladı. Daha sonra ise İsrail Ordusu, Lübnan'a tarihinin en geniş çaplı saldırıyı düzenledi.

Haberin Devamı

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

TRUMP’TAN NETANYAHU'YU DESTEKLEYEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, PBS’ye verdiği demeçte ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını belirtti. Trump, “Hizbullah nedeniyle” Lübnan’ın anlaşma dışında tutulduğunu ifade ederek İsrail’in açıklamasını destekledi.

Haaretz'e göre bu açıklama, taraflar arasında mutabakatın kapsamına ilişkin ciddi bir görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu.

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI HAMLESİ

İran medyası, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Tahran yönetiminin karşılık vermeyi değerlendirdiğini aktardı. Aynı kapsamda İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe kapattığı bildirildi.

Haberin Devamı

Öte yandan kaynaklar, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücretleri konusunun mevcut ateşkes anlaşmasına dahil edilmediğini ve bu başlığın İslamabad’da yapılacak yeni müzakerelerde ele alınacağını kaydetti.

GÖZLER İSLAMABAD’DA

Tarafların Cumartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Kritik görüşmelerde hem ateşkesin kapsamının netleştirilmesi hem de Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen ekonomik ve güvenlik tartışmalarının masaya yatırılması planlanıyor.