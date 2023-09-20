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Ateşkes kararı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar

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#Azerbaycan#İlham Aliyev#Karabağ
Ateşkes kararı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevden önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 20:02

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev açıklamasında, "Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu ile "gerekli derslerin verildiğini" ifade etti. "Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi." diyen Aliyev, "Karabağ’daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi” ifadelerini kullanarak, “10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi. Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu. Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi.” dedi.

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Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

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“Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. Ne yazık ki karşı taraf ateşkese tam uymadı ve ateşkesten sonra da bizim mevzilerimizi hedef aldı. Ancak biz sözümüzü tuttuk."

"Artık yasadışı Ermeni güçlerin Karabağ’dan çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Bizim attığımız bütün adımlar kanunlar çerçevesindedir. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Karabağ’daki Ermenilerin bütün hakları temin edilecektir." 

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#Azerbaycan#İlham Aliyev#Karabağ

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