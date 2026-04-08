Ateşkes İsrail'i karıştırdı: Netanyahu'ya tepki yağdı! 'En büyük felaket... Hasarı onarmak yıllar alacak'

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, İran ile geçici ateşkes kararı ilan edilmesinde Tel Aviv'in masada olmamasına tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve stratejik açıdan başarısız olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmesine neden oldu.

İSRAİL TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİ

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren (geçici ateşkes) kararlar alınırken İsrail masada bile değildi." yorumunu yaptı.

Lapid, İran ile geçici ateşkes kararı alınırken İsrail'in masada bile olmamasına tepki göstererek, "Netanyahu siyasi ve stratejik olarak başarısız oldu. Bizzat kendisinin belirlediği hedeflerin tek birini bile gerçekleştiremedi. Netanyahu'nun kibir, ihmalkarlık ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle yol açtığı bu siyasi ve stratejik hasarı onarmak yıllarımızı alacak." dedi.

'AĞIR BEDEL ÖDEYEREK YENİ BİR ÇATIŞMAYA GİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ'

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, geçici ateşkes kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile yapılan ateşkes, Ayetullah rejimine bir nefes alma alanı ve yeniden organize olma fırsatı tanıyor. İsrail'in yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesini, uranyum zenginleştirilmesinin durdurulmasını, balistik füze üretiminin sonlandırılmasını ve bölgedeki terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini içermeyen her türlü anlaşma, gelecekte çok daha zor şartlar altında, daha ağır bir bedel ödeyerek yeni bir çatışmaya geri dönmek zorunda kalacağımız anlamına gelir."

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da X hesabından açıklamalarda bulunarak, "Netanyahu yalan söyledi, tarihi bir zafer ve nesiller boyu sürecek bir güvenlik vaat etmesine rağmen, pratikte İsrail'in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı." açıklamasını yaptı.

"TRUMP'IN PİYONU"

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ana muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisinden milletvekili Meirav Ben Ari, İran ile geçici ateşkes kararına tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyonu olarak nitelendirdi.

Muhalefet milletvekili Ari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Saat sabahın 07.40'ı ve tek bir yetkili bile İsrail vatandaşlarına seslenip onlara bu ateşkesi açıklamıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi, geçici olan (ateşkes) kalıcı hale gelecek ve burada kimse kararları veren taraf olmayacak. ABD'de bir başkan (Donald Trump) var ve egemen olan o. Buradaki (Netanyahu hükümeti) liderlik ise sadece bir grup piyondan ibaret" ifadelerini kullandı.

'TÜM ÜLKE SIĞINAKLARA HAPSOLDU'

Golan, "Bu süreçte sivil kayıplar verildi, kahraman askerler şehit düştü ve tüm ülke sığınaklara hapsoldu. İsrail ordusu üzerine düşeni üstün bir güçle yerine getirip önemli başarılar elde etse de Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir hükümeti, bu kazanımları gerçek bir zafere dönüştürmekte bir kez daha sınıfta kaldı." dedi.

Hedeflerin hiçbirine ulaşılmadığını ve İran yönetiminin bu süreçten güçlenerek çıktığını belirten Golan, şu mesajı paylaştı:

"Bugün İran, hem zenginleştirilmiş uranyumu elinde tutuyor hem de Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüyle şartları dikte eden taraf konumunda bulunuyor. İsrail ise tıpkı Gazze'de olduğu gibi bir kez daha karar masasının dışında kalarak etkisizleşti. Ortaya çıkan tablo yine aynıdır. Askeri başarıları siyasi bir güvenliğe dönüştürmeyi beceremeyen başarısız, aşırılıkçı ve tehlikeli bir hükümet yüzünden ordu kazanırken İsrail kaybetmektedir. Sonuç olarak yaşanan bu durum tarihi bir zafer değil, İsrail'in güvenliğini gelecek yıllar boyunca tehlikeye atan mutlak bir başarısızlıktır."

İSRAİL MUHALEFETİNİN SAVAŞA DESTEĞİ

İsrail muhalefeti, geçici ateşkes kararına tepki gösterse de İran ve Lübnan'a saldırıların başlamasına destek vermişti.

İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırılarını destekleyen Lapid, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, şunları belirtmişti:

"Ordumuz konusunda şüphemiz yok. Muhteşem bir iş yapıyor ve İsrail tarihine görkemli sayfalar yazıyor. Stratejik zafer demek, (İran'da) rejim değişikliği, nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik tehdidin bertaraf edilmesi, Hizbullah'ın ezilmesi. Stratejik zafer demek, İran ekonomisinin altyapısının yok edilmesi (Bunu Nisan 2024'ten beri savunuyorum)."

Golan da 6 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim kahraman kadın ve erkek savaşçılarımız var. Mükemmel kadın ve erkek komutanlarımız var. Savaşmayı ve kazanmayı bilen muazzam bir ordumuz var. Sahip olmadığımız tek şey, zaferleri kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi bilen bir hükümettir." Açıklamasını yapmıştı.

Liberman ise 28 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." demişti.