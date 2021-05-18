Ateşkes iddiasına Hamas'tan yalanlama

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06:00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edildi.

SALDIRILAR NE ZAMAN SON BULACAK?

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

HAMAS İDDİALARI YALANLADI

Hamas, İsrail ile perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.



Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Twitter hesabından Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve zaman belirlenmediğini belirtti.

"Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil." ifadelerine yer veren Raşak, arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı.

Raşak, "Halkımızın talepleri açık ve biliniyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurmaya yönelik çabalarının Tel Aviv'in engelleme girişimine rağmen devam ettiğini belirtti.

İsrail medyasını değil saldırganlığı durdurmak için çabalayan ülkelerin resmi medyalarını dikkate aldıklarını ifade eden Berhum "Mısır, Katar ve BM'nin çabaları hala devam ediyor. Ancak işgalciler, sivillere yönelik bombardıman ve saldırılarla bu çabaları başarısız kılıyor." diye konuştu.

Filistin halkının talepleri doğrultusunda, savaşa taktik için değil stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin, Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurulması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları son olarak Gazze'nin orta kesiminde 1 ve doğusunda da bir eve hava saldırısı düzenledi, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok.

Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye yükseldiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenler arasında 63'ü çocuk ve 36 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1500'e ulaştığı ifade edilmişti.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara