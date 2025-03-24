Ateşkes için toplanıyorlar! Riyad’da Ukrayna için kritik diplomasi

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Ukrayna’da ateşkes ve barış görüşmelerine zemin hazırlamak için bugün Rusya ve Ukrayna’dan heyetler ABD’nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dolaylı görüşmelere başlıyor. Genel ateşkesin yanı sıra Karadeniz’de seyrü sefer güvenliği için ateşkes sağlanması da öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

KREMLİN: DAHA BAŞLANGIÇ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler ve iki tarafın da geçici ateşkese ılımlı yaklaşımının ardından heyetler Riyad’da müzakereleri sürdürecek. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, Ukrayna heyetinin Rusya heyetiyle doğrudan temas kurmayı planlamadığını kaydetti.



Rusya tarafı da daha görüşmeler başlamadan beklentinin yüksek tutulmaması yönünde sinyal verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Henüz yolun başındayız” diyerek olası bir ateşkesin nasıl uygulanabileceği konusunda pek çok ‘soru’ ve ‘nüans’ bulunduğunu söyledi. Peskov, “Önümüzde zorlu müzakereler var” ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Ukrayna’nın 30 günlük tam ateşkes yerine, sadece enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını önermişti.

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TAHIL KORİDORU GÜNDEMDE

Peskov, Rusya’nın ABD ile görüşmelerindeki “ana” odağının, Karadeniz’de Ukrayna’nın tarımsal ihracatı için güvenli seyrüsefer sağlayan 2022 Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasını görüşmek olacağını, Rus tarafının bu konudaki nüasları müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasıyla tonlarca Ukrayna ve Rus tahılına uluslararası piyasaya ulaşma imkanı tanınmıştı. Ancak Rusya kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını öne sürerek Karadeniz inisyatifinden çekilmişti. Daha önce AFP’ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili Kiev’in enerji tesislerine, altyapıya ve denizdeki hedeflere yönelik saldırıları kapsayan daha geniş bir ateşkes önereceğini söylemişti.

SALDIRILAR DÜN DE SÜRDÜ

Riyad görüşmeleri öncesinde tarafların karşılıklı saldırıları ise sürdü. Ukrayna hava kuvvetleri Rusya’nın dünkü saldırı dalgasında ülkeye 147 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı. Kiev bölge savcılığı, alevler içinde kalan çok katlı bir binayı gösteren görseller paylaştı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, müttefiklere sosyal medyadan çağrı yaparak “Bu saldırılara ve bu savaşa son vermek için Moskova üzerinde yeni kararlara ve baskılara ihtiyaç var” dedi. Zelenski’nin Özel Kalemi Andriy Yermak ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rusya ateşi kesmiyor. Putin daha fazla sivili öldürmek istiyor. Bu durdurulmalı” dedi.

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Rus tarafı önceki gece boyunca yaklaşık 60 Ukrayna insansız hava aracını püskürttüğünü ve güneydeki Rostov bölgesinde aracına enkaz parçası düşen bir kişinin öldüğünü açıkladı.