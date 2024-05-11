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Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi

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#İsrail#Hamas#Ateşkes
Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

İsrail ve Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmaları tıkandı.

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Her iki tarafın heyetleri görüşmelerin gerçekleştiği Mısır’ın başkenti Kahire’yi terk etti. İsrail “çözülemeyecek anlaşmazlıklar” bulunduğunu belirtti. Hamas ise arabulucuların taslağına olan bağlılıklarını yineleyerek “topun artık tamamen” İsrail’in elinde olduğu açıklamasını yaptı.

İSRAİL İSTEMEMİŞ

Arabulucular ise her iki tarafın da esneklik göstermesini bekliyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesinin metninde her iki diplomatın da “tarafları esneklik göstermeye ve bir ateşkes anlaşmasına varmak ve Gazze’deki insani trajediye son vermek için gerekli tüm çabayı göstermeye teşvik etmenin önemi” konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Öte yandan CNN’e konuşan güvenlik yetkilileri Hamas’ın 12 haftalık ateşkes istediğini İsrail’in ise bu sürenin Gazze’ye saldırıların “kalıcı olarak durdurulmasından farklı olmayacağı” iddiasıyla teklifi kabul etmediğini aktardı.

 

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#İsrail#Hamas#Ateşkes

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