Ateşkes buruk başladı: Gazze kayıplarına ağlıyor

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İsrail’in cuma günü Gazze’de İslami Cihad örgütünü hedef alan operasyonu, önceki gece Mısır’ın arabuluculuğundaki ateşkes ile sonuçlandı. Ateşkes dün sabah devreye girerken, Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu incelemelerde bulunmak üzere Gazze’ye gitti. Kenti üç gün boyunca hedef alan İsrail saldırılarında 15’i çocuk 44 Filistinli hayatını kaybetti. 311 kişi de yaralandı. İslami Cihad örgütünden yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 12’sinin örgüte bağlı kişiler olduğu duyuruldu.

İSRAİL’E UYARI

İsrail, Gazze’ye insani ve acil ihtiyaçların temini için sınırları açtıklarını duyururken, elektrik için de gerekli olan yakıt tankerlerinin şehre giriş yaptığı bildirildi. Öte yandan tarafların açıklamaları, ateşkesin kırılgan olduğunu da gösterdi. İslami Cihad’ın Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, örgütün her zamankinden daha istikrarlı ve güçlü olduğunu belirterek “İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız” dedi.

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CENAZELERDE ÖFKE

Ateşkes devreye girse de, dün Gazze’de yas, gözyaşı ve öfke vardı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için kentte toplu cenaze törenleri düzenlendi. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren aynı aileden 4 genç için de dün cenaze töreni yapıldı. Najm ailesine mensup 4 gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, törende İsrail’e öfke yağdı.

ABD YÖNETİMİ VE İSRAİL: SİVİL ÖLÜMLER SORUŞTURULACAK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Başkanı Joe Biden kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, taraflara ateşkese uyma çağrısı yaptı. Biden, Amerikan yönetiminin sivil ölümlerin soruşturulmasını destekleyeceğini bildirdi. İsrail askeri sözcüsü Tuğgeneral Ran Kochav da, kendilerinin saldırılarında 35 Filistinin öldüğünü, bunların 11’inin İslami Cihad’ın komutanlarının eşleri de dahil, saldırının hedefi olmayan siviller olduğunu kabul etti, sivil ve çocuk ölümü haberlerini soruşturacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, “Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır” dedi.