Ateşkes bitti: Saldırılar yeniden başladı

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Rusya, ilan ettiği Paskalya ateşkesinin sona ermesinin ardından Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın ve Kiev'in birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamalarının ardından Rusya'nın doğu ve güney Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına yeniden başladığını söyledi.

Dnipropetrovsk bölge valisi Sergey Lysak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Rus ordusu bölgeye insansız hava araçları gönderdi” dedi.

Lysak, saldırıda bir evin hasar gördüğünü ve bir yiyecek firmasının işletmesinde yangın çıktığını ancak yaralı kimsenin rapor edilmediğini belirtti.

Ukrayna'nın Mikolayiv bölge valisi Vitaliy Kim, Rusya'nın hava saldırısının yeniden başladığını "21 Nisan sabahı saat 4:57 sularında düşman şehre füzelerle saldırdı. Herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmedi" sözleriyle açıkladı.

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PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin'dem yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak.

Putin, ateşkes kararının Ortodoks Hristiyanlar için önemli kabul edilen Paskalya Bayramı boyunca süreceğinin altını çizdi.

Rusya lideri Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı görüşmenin ardından şöyle konuştu:

"İnsani kaygılarla hareket ederek, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyoruz. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz.

Putin ayrıca, "Birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" şeklinde konuştu.