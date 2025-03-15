Ateşkes beklerken Putin el yükseltti

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ABD’nin baskısıyla Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesinin ardından gözler Moskova’ya çevrilirken Rusya lideri Vladimir Putin’in el yükselterek Ukrayna’nın üç ilini daha ‘güvenli bölge’ adı altında ele geçirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

‘BAHANE GÜVENLİK ŞERİDİ’

Rus medyasına göre geçtiğimiz günlerde Ukrayna işgalinden kurtarılan Rusya’nın Kursk bölgesine kamufle üniformayla ziyareti sırasında Putin, Rus ordusuna Ukrayna sınırları içinde 60-80 km derinliğinde yeni güvenlik şeridi oluşturma emri verdi. Plana göre Rus kuvvetleri Rusya’ya ait Kursk bölgesini Ukrayna kuvvetlerinden tamamen temizledikten sonra Ukrayna sınırını geçerek batı yönünde Harkiv ile Suma şehirleri, kuzeyde ise Çernigov şehri bölgesini ele geçirmeye çalışacak. Putin’in Ukrayna’dan yeni toprak koparma planı sonucunda sınır bölgesinde 80 km derinlikte ve yaklaşık 700 km uzunluğunda Rus kontrolünde tampon bölge kurulmuş olacak.

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‘PUTİN-TRUMP GÖRÜŞEBİLİR’

Bu arada önceki akşam Moskova’da Putin tarafından kabul edilen ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Kremlin Sarayı’ndan birtakım yeni mesajlar alarak Washington’a hareket etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a göre Witkoff, Putin’in mesajlarını Trump’a ilettikten sonra iki devlet adamı arasında bir telefon görüşmesi söz konusu olabilir. Dün Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Putin ile Moskova’da yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna savaşını bitirmek için çok iyi bir şansın bulunduğunu ve ‘Kursk’ta esir düşen Ukraynalı askerlerin bağışlanmasını talep ettiğini’ belirtti. Trump’ın bu çağrısına Putin ise, ‘silah bırakıp teslim olurlarsa insancıl davranacağımıza söz veriyorum’ yanıtını verdi.

‘RUSYA SAVAŞ İSTİYOR’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Rusya’nın savaşı uzatacak şartlar aradığını öne sürerek, “Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor” dedi. Ukrayna’nın barış istediğine vurgu yapan Zelenski, “Ukrayna bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor, bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız” açıklamasını yaptı.

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ZELENSKİ İFTARDA

Ukrayna lideri Zelenski, önceki akşam Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Müslüman toplumu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Zelenski, iftarda Ukraynalı Müslüman askerler, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamlarının temsilcileriyle bir araya geldi.