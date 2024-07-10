Ateşkes beklerken çatışmalar arttı... Okula saldırı: En az 29 ölü 50 yaralı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’deki bazı bölgeler için yeni tahliye emirlerini yayınlamasının ardından yüz binlerce kişi bir kez daha göç etmeye başladı. Tahliye kararına Birleşmiş Milletler (BM) tepki gösterdi. BM’ye göre Gazze’deki yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı 1.9 milyon civarında. Gazze’deki her 10 kişiden dokuzunun, birçoğu birden fazla kez olmak üzere ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor. Savaşın bitmesi için müzakerelerden sonuç bekleyen Gazzeliler, görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığı için de umutsuz. IDF, son on gün içerisinde Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve merkezindeki Şucaiye mahallesinde yaşayan yüz binlerce kişiye bölgeyi terk etmeleri talimatını verdi.

AŞIRI KALABALIK

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin en son değerlendirmesinde, İsrail ordusunun tahliye emirleri, altyapının tahrip edilmesi, temel hizmetlere kısıtlama ve devam eden düşmanlıklar nedeniyle kitlesel yerinden edilmelerin sürdüğü belirtildi. Tahliye emirlerinden dolayı artan aşırı kalabalık, sağlıksız çadır köylerinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

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İSRAİL’İN SALDIRISINA DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde el-Awda Okulu’nun kapısına dün saldırı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuk en az 29 Filistinli hayatını kaybetti 50’den fazla kişi yaralandı. Türk Dışişleri Bakanlığı İsrail’in saldırısına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “İsrail’in Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz” denildi.

ABD: PAZARLIKTA SIKINTI VAR

- BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail ile Hamas’ın talepleri arasında hâlâ “ayrılıklar olduğunu” söyledi. Kirby, CIA Başkanı William Burns ve ABD’nin Ortadoğu elçisi Brett McGurk’un Mısırlı, İsrailli ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştüklerini belirterek “Çok ama çok sıkı çalışıyoruz. Bir şansımız olduğunu düşünmeseydik heyet göndermezdik” diye konuştu. Öte yandan William Burns dün Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile görüştü.