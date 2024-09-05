Ateşkes anlaşmasına ramak kaldı... ABD’li yetkili: Savaş tamamen duracak

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Ateşkes görüşmelerinde kritik rol oynayan ABD’li Beyaz Saray yetkilisi, “Anlaşma başladığı an savaş tamamen duracak. 800 Filistinli rehine bırakılacak. Anlaşma büyük oranda tamamlandı, üzerinde anlaşılamayan bir iki madde kaldı. Bu son fırsat” ifadelerini kullandı. Ateşkes anlaşması üzerinde %90 anlaşıldığını söyleyen ABD’li yetkili anlaşmanın 18 paragraftan oluştuğunu 14 madde üzerinde anlaşıldığını aktardı. Gazze Şeridi’nde savaşı tamamen durduracak olan anlaşmaya ramak kaldığını aktaran ABD yetkili, savaşı bitirmenin yolunun bu anlaşma olduğunu söyledi.

İSRAİL’İN KABUL ETMEMESİ BÜYÜK TEHDİT

Anlaşmanın İsrail ve Hamas arasındaki en büyük anlaşmazlık konusu olan Philedelphia Koridoru’na dair madde barındırmadığını belirten yetkili, ABD’nin bir numaralı önceliğinin İsrail’in güvenliği olduğunu söyledi. İsrail’in anlaşmayı kabul etmemesinin daha büyük bir tehdit olduğunu belirten ABD’li yetkili, bu anlaşmanın son fırsat olduğunu belirtti.

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ARABULUCU ABD’DEN HAMAS’A SUÇLAMA

Bir yandan Katar ve Mısır ile birlikte İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine aracılık eden ABD diğer yandan salı günü 6 üst düzey Hamas yetkilisine yönelik “terör saldırıları düzenleme, teröre finansman sağlama ve Amerikalıları öldürme” gibi suçlardan iddianame hazırladığını kamuoyuna duyurdu.

ABD’LİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Kameralar önünde basın açıklaması yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, “Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas’ın diğer üst düzey liderlerini, Amerikan vatandaşlarını öldürmek ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için onlarca yıldır devam eden bir mücadeleyi finanse etmek, yönetmek ve denetlemekle resmen suçladı” dedi. 7 Ekim saldırısında 40’tan fazla Amerikalının öldürüldüğünün altını çizen Garland, geçen hafta sonu İsrail’in bir tünelde bulduğu 6 cesetten birinin Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin olduğunu da hatırlattı. Garland ayrıca “Bu, eylemlerimizin sonuncusu olmayacak” dedi.

HANİYE DE SUÇLANIYOR

İddianamenin geçtiğimiz Şubat ayında tamamlandığı ancak “ABD’nin Hamas lideri İsmail Haniye ve diğer sanıkları gözaltına almaya hazır olmasını sağlamak için” kamuoyundan gizli tutulduğu da belirtildi. İddianamede Temmuz ayında İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülen Hamas’ın eski siyasi büro şefi İsmail Haniye de bulunuyor. Bakanlığa göre iddianamede bulunan 6 Hamas yetkilisi şunlar: İsmail Haniye, Yahya Sinvar, Muhammed Deif, Marvan Issa, Halid Meşal ve Ali Baraka. Bakanlığın kayıtlarına göre Haniye, Deif ve Issa hayatlarını bu yıl içinde farklı tarihlerde kaybetti. Hamas, 8 Ekim 1997 tarihinde ABD tarafından “terör örgütü” olarak tanınmıştı.

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KANITLANANA KADAR MASUM

Bakanlığın basın açıklamasının en altında bunların şu an için sadece bir iddia olduğu da şu sözlerle belirtiliyor: “Bir iddianame yalnızca bir iddiadır. Tüm sanıklar, mahkeme önünde makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde suçlu bulunana kadar masum kabul edilir.”

‘ATEŞKESE YAKINIZ’

Hamas’ın ölmüş ve hâlâ hayatta olan yetkililerinden hukuk önünde hesap soracağını belirten Joe Biden yönetimi diğer yandan ise Hamas ile sürdürülen ateşkes görüşmelerinde hâlâ umut olduğunu savunmaya devam ediyor. Salı günü Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Üzerinde çalıştığımız bir teklif var. Müzakere ediliyor. Ama bunu bitirebileceğimize inanıyoruz” derken anlaşmaya yakın olduklarını öne sürdü.

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GAZZE’DE KORİDOR BİLMECESİ

Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının önündeki en büyük engel olarak gösterilen Philedelphi Koridoru’ndaki belirsizlik sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koridordaki İsrail varlığının sürdürülmesi konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Times of Israel haber sitesi, İsrail’in Katar’a İsrail ordusunun anlaşmanın ikinci aşamasında koridordan tamamen çekileceğine dair güvence verdiğini öne sürdü. Güvencenin anlaşma müzakerelerini yürüten MOSSAD Başkanı David Barnea tarafından verildiği, Netanyahu’nun açıklamaları öncesi verilen güvencenin Netanyahu’nun sözleri sonrası anlamını yitirdiği aktarıldı.

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ANKARA’DAN NETANYAHU’YA TEPKİ

İsrail askerlerinin Gazze ve Sina Yarımadası arasındaki Philadelphi Koridoru’nda kalmasında ısrar ettiği konuşması sırasında Netanyahu’nun Mısır’ı silah kaçakçılığıyla suçlamasına Ankara’dan da tepki geldi. Mısır lideri Abdulfettah el Sisi’nin Ankara’daki temasları sırasında Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Netanyahu’nun sözlerinin ‘kabul edilemez’ olduğu belirtildi.