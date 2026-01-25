×
Dünya Haberleri

Ateşkes 15 gün uzatılmıştı.... Terör örgütü YPG, 15 İHA saldırısı düzenledi

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Halep#YPG
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 22:28

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'de Halep kırsalı ile Sırrin beldesine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Suriye resmi ajansı SANA'da saldırılara ilişkin habere yer verildi. Haberde, terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri en az 15 kamikaze İHA ile hedef aldığı kaydedildi.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILMIŞTI

Saldırıların sivillere ait araçlar ile evlerde hasara yol açtığı, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

