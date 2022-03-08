Ateş yine kesilemedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Vladimir Putin’le görüşmesi sırasında ilettiği talep üzerine Rusya ordusu, dün yerel saatle 10.00’dan itibaren ateşkes ilan etti. Sivillerin otobüslerle çatışma bölgelerinden uzaklaştırılması için altı ‘yeşil koridor’ oluşturuldu. Ancak koridorların sivilleri Belarus ve Rusya topraklarına ulaştıracak şekilde oluşturulması üzerine Kiev yönetimi tahliyelere itiraz etti.

BU ÜÇÜNCÜ GİRİŞİMDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, “Rusya’nın ilan ettiği geçici ateşkes ve siviller için tahliye planı algı operasyonundan başka bir şey değil. Halkımız işgalci ülkeye gitmeyi kesinlikle kabul etmez” dedi. Ukrayna yönetiminin beyanlarının ardından Rus Genelkurmayı’ndan “Bu koşullarda sivil tahliyesi yapılamaz” açıklaması geldi ve süreç üçüncü denemesinde de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Bundan önceki iki günde de üst üste, elektrik ve ısıtma altyapısının çöktüğü güney kentlerinden sivillerin tahliyesi için ateşkes denenmişti.





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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

DÜN NE OLDU?

* Kiev ve Moskova arasındaki üçüncü tur müzakereler dün gerçekleşti. Ukrayna heyeti, Rusya ile üçüncü kez masaya oturmak için Polonya-Belarus sınırında bulunan Belovezhskaya Pushcha Milli Parkı’na geldi.

* Birleşmiş Milletler işgalin başlangıcından beri 406 sivilin hayatını kaybettiğini, 801’inin yaralandığını açıkladı.

* Birleşmiş Milletler, Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısının pazar gününden bu yana 200 bin artışla 1.7 milyona ulaştığını duyurdu.

* Ukrayna Eğitim Bakanı şu ana kadar 211 okulun kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

* Harkov yakınlarındaki Chuguev’in Ruslardan geri alındığı açıklandı. Ukrayna Genelkurmayı, iki üst düzey Rus komutanın öldürüldüğünü kaydetti.

* Herson yakınlarındaki Novaya Kahovka kasabasında Rus askeri, protesto gösterisi düzenleyen sivillere ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti.

* Ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk’da bir yakıt deposunda patlama meydana geldi.

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* Önceki gece Odessa ile Herson arasında kalan Mıkolayiv’de şiddetli çatışmalar yaşandı.

* Ukrayna Genelkurmayı, Rusya’nın, başkent Kiev’e saldırmak için “tüm kaynaklarını topladığı” uyarısında bulundu.

* Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri, Rus güçlerinin Dnipro’yu kuşatmaya hazırlandığını söyledi.