Ateş hattında tahliye

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Ukrayna işgalinde 10’uncu gün geride kalırken, Rus birlikleri ülkenin güneyinde yıkıcı ve büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Bu gelişmenin habercisi dün denenen ve sivillerin, Mariupol ile buraya 70 km mesafedeki Volnovaha kentlerinden tahliyesini öngören geçici ateşkes oldu.

ÜLTİMATOM GİBİ ATEŞKES

Ültimatom gibi ateşkes kararını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov, “Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arasında Mariupol ile Volnovaha’da yaşayan siviller için geçici ateşkes ilan ediyoruz. Bu iki yerleşimdeki siviller, Zaporojye istikametinde güvenle kentlerden çıkabilirler” dedi. Beş saatlik tahliye süresi, Rus ordusunun sivillerin çıkışı sonrası büyük bir saldırıya başlayacakları beklentisine neden oldu. Ancak bu sürede kentten çıkış olmadığı gibi, süre dolmadan ateşkesin bozulduğu haberi geldi. Mariupol yerel idaresi, Rus güçlerinin ateşkesi bozduğunu ve güvenlik gerekçesiyle tahliyenin durdurulduğunu bildirdi.

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‘SIĞINAKLARA DÖNÜN’ EMRİ

Kentten ayrılmak için toplanan sivillere sığınaklara dönmeleri söylendi. Öte yandan yeniden bir ateşkes için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Kentten sivil çıkışı olmaması üzerine Rus tarafı, Ukrayna yönetimini sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Bu arada kısa süreli ateşkes, şehirde gıda ve ilaç tedariğinin sağlanması için kullanıldı. Ukrayna içlerinden kamyonlarla kente erzak taşındı. Önceki gün ağır topçu ateşine tutulan Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde ise çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Bombardımana tutulan siviller, ateş hattından tahliye edilmeye çalışıldı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar askerlerin yardımıyla bölgeden çıkarıldı...

YOĞUN ÇATIŞMALAR

Dün cephenin en sıcak noktası Rusya sınırına yakın kuzeydeki Suma şehri oldu. Şehri ele geçirmek isteyen Rus topçusu, gün boyu kentin farklı semtlerini kısa aralıklarla bombaladı. Havadan da saldırı düzenlendi. Suma Bölge Valisi Dmitriy Jivitskiy, iki kola ayrılan Rusya ordusunun batıda Kiev istikametindeki Trostyanets kasabasını ele geçirdiklerini duyurdu. Rus birliklerin Suma şehrini ele geçirmekteki ana hedefin, Kiev istikametine ilerlerken arkalarında direniş noktası bırakmak istememesiyle izah ediliyor.

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BM: 351 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler, savaşın başından bu yana 351 Ukraynalı sivilin öldüğünü, 707’sinin ise yaralandığını açıkladı. Sivil kayıplara ilişkin Ukrayna tarafından yapılan son açıklamada can kaybı 2000 olarak belirtilmişti. Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın onuncu gününde ölen Rus askeri sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Rusya tarafı ise kendi birliklerindeki can kaybıyla ilgili en son üç gün önce açıklama yapmış, sayıyı 489 olarak vermişti.

18 AYLIK SAVAŞ KURBANI

Mariupol’deki bombardımanda 18 aylık Kirill de can verdi. Anne ile baba oğullarını hastaneye getirirken gözlerinde büyük acı vardı.

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SEVGİLİYE SON BUSE

Kiev’in merkez tren istasyonu dün de şehirden ayrılmak isteyenlerle doluydu. Bir çiftin acı vedası yürek yaktı.

BABALAR VE VEDALAR...

Başkent Kiev’deki tren garında ailelerin ayırılıkları hüzün doluydu. Bir babanın oğluyla tren camından vedalaşması, günün en acı karelerinden biri oldu.

SAVAS GÜNLÜĞÜ: DÜN NE OLDU?

Ukrayna işgalinde 10’uncu gün geride kalırken dün yaşananlar şöyleydi:



- Mariupol ile Volnovaha kentlerinde sivillerin tahliyesi için 5 saatlik ateşkes ilan edildi. Süre dolmadan ateşkesin bozulduğu haberi geldi.

- Ukrayna’nın müzakere heyetinden David Arakhamiya, üçüncü tur müzakerelerin yarın devam edeceğini açıkladı.

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- Savaşın başlangıcından bu yana Moskova’ya ilk üst düzey ziyareti İsrail Başbakanı Naftali Bennett gerçekleştirdi. Putin’le görüşen Bennett, arabuluculuk teklifinde bulundu.

- Belarus sınırına yakın Chernigiv’de çatışmalar sırasında Rus savaş uçağının düşürüldüğü anlar cep telefonu ile kaydedildi.

- Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başından beri 10 bin Rus askerini öldürdüklerini iddia etti.

- Birleşmiş Milletler, 351 sivilin hayatını kaybettiğini, 707’sinin de yaralandığını açıkladı.

- NATO, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge talebini bir kez daha reddetti. Ukrayna lideri Zelenski, “Sizin de elinize kan bulaştı” diyerek tepki gösterdi.

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- Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, bugüne kadar 66 bin 224 Ukraynalının ülkesini savunmak için yurtdışından geri döndüğünü söyledi.

- Rusya havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart’tan itibaren tüm yurtdışı seferleri askıya aldığını açıkladı.