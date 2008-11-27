’Ateist yoldaş’ ölmeden imana dönmüş

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Başpiskopos Luigi De Megistiris, İtalyan Komünist Partisi’nin kurucusu ateist Antonio Gramsci’nin, ölüm döşeğinde Hazreti İsa’nın çocukluk resmini isteyerek öptüğünü, daha sonra da bir rahip tarafından kutsandığını öne sürdü. Gramsci’nin dinle ilgisi yeniden tartışmaya açılırken, iddia sol kesimler tarafından derhal yalanlandı.

İTALYAN Komünist Partisi’nin (PCİ) kurucusu ateist Antonio Gramsci’nin, ölüm döşeğinde Hıristiyanlığı kabul edip, imana döndüğü öne sürüldü.



Önceki gün Vatikan’da yapılan "Azizler kataloğu" tanıtımında konuşan Başpiskopos Luigi De Megistiris, Gramsci’nin hastanedeki ölüm döşeğinde, kendisine bakan rahibe hemşireden Hazreti İsa’nın çocukluk resmini isteyerek öptüğünü, daha sonra da bir rahip tarafından kutsandığını öne sürdü. Böylece, İtalya’da zaman zaman gündeme gelen ünlü "Yoldaş"ın dinle ilgisi tekrar tartışmaya açıldı.



27 Nisan 1937’de ölen Gramsci, son nefesini vermeden kısa bir süre önce İsviçreli rahibe Gertrude’a "Diğer hastalara Hazreti İsa’nın çocukluk resmini dağıtıyorsunuz. Ben de isterim" dediği belirtiliyor. Resim kendisine teslim edilince öptüğü iddia edilen Gramsci, daha sonra "Beni bir rahip kutsasın" isteğinde bulunmuş. Komünist teorisyen Gramsci’nin, Sorgona’da iki yıl papaz okuluna devam ettiği de yine Vatikan tarafından iddia edildi.



Bu tür dedikoduların her 10 yılda bir tekrarlandığını belirten "İnternational Gramsci Society" (Uluslararası Gramsci Dostluk Kulübü) Başkanı Giorgio Barotta şöyle konuştu:



"Yoldaş’la ilgili yeni bir hayal ürünü daha. Vatikan, bu gibi kaynağı olmayan haberleri ortaya atarak ne yapmak istiyor bilemiyoruz."



Gramsci kimdir?



Arnavut asıllı olan Gramsci, 1891 yılında Sardunya Adasında doğdu. Üniversite de okuduğu Torino, dönemde sanayileşme sürecinden geçiyordu ve Gramsci, işçilerle yakın dostluklar kurdu. Siyasi görüşü şekillenmeye başlayan Gramsci, eğitimini bırakıp, Sosyalist Parti’ye katıldı. İtalya Komünist Partisi kurucu üyesi ve bir süre lideri olan Gramsci, Mussolini rejimince hapsedildi. Marksist litaratüre katkısı büyük olan Gramsci, birçok marksist kuramcıyı derinden etkilemiş, görüşleri Batı Marksizmi’nin temellerini oluşturmuştur.