Atanması bugün açıklanacak

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Obama'nın bu tercihinde eski First Lady Clinton'ın, Amerikan dış politikasına bakışı en önemli unsur. Zira Clinton da Obama ile temel noktalarda benzer düşünce yapısına sahip.

Hillary Clinton, Obama'nın seçim kampanyası sırasında üzerinde sıkça durduğu Irak savaşına son verilmesi fikrini destekliyor.

Clinton, bir yıl önce kaleme aldığı bir makalede "Irak savaşını bitirmek, ABD'nin küresel liderliğini yeniden kazanması için bir adım" ifadesini kullanmıştı.

Afganistan konusunda da iki ismin görüşleri paralellik gösteriyor. Hillary Clinton da tıpkı Obama gibi kampanyası süresince ABD'nin Afganistan'da güvenliğin artırılmasına odaklanması gerektiğinin altını çizmişti.

Clinton, bu amaçla Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesi çağrısında bulunmuştu.



Tahran ile masada çözüm yanlısı

İki demokrat arasındaki en büyük fark ise İran konusunda ortaya çıkıyor. Obama gerek mitinglerde gerekse Cumhuriyetçi rakibi John McCain ile yaptığı televizyon tartışmalarında Tahran ile sorunların masada çözülebileceğine dair inancını ortaya koymuştu.

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Hillary Clinton'ın ise "Eğer İsrail'e karşı nükleer silah kullanırsa İran'ı yok ederiz" açıklaması hafızalarda tazeliğini koruyor.

Clinton, İsrail-Filistin odaklı Ortadoğu barışı için Amerikan diplomasisinin kritik önemde olduğunu savunuyor.

Uzmanlar Rusya'ya karşı inatçı bir tavır sergilemesini bekledikleri Clinton'un Obama'dan da destek görebileceğini vurguluyor.

Hillary Clinton'ın Uzakdoğu politikası ise Çin üzerinden yürüyor. Clinton, Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarının engellenmesi için Çin ile işbirliği yapmak gerektiğine inanıyor.