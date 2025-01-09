Ataman: Alman hükümeti X platformundan çıksın

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Almanya’da Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, son dönemlerde Alman siyasetindeki en tartışmalı konulardan biri olan eski adıyla Twitter olarak bilinen X Platformuyla ilgili açıklama yaptı. Ataman ARD Hauptstudio’ya verdiği demeçte, Alman hükümetine sosyal medya platformu X’ten çıkma çağrısında bulundu. Musk’ın X platformunda Almanya’da aşısı sağcı parti AfD’yi desteklemesi ve Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanına hakaretamiz açıklamaları tepki çekmişti. Ferda Ataman, Başbakan Olaf Scholz, bakanlar ve bakanlıkların X’teki varlıklarıyla, “dünyanın en zengin adamının politik bir güç aracına dönüştürdüğü bir platforma değer kattıklarını” söyledi.

X’in artık güvenilir bir platform olmadığını söyleyen Ataman, “Anlıyorum, hükümetin bu platformu terk etmesi zor. Hükümet buradan çıkarsa, bu bir politik mesaj anlamına gelir. Ancak böyle bir adım atmak gerçekten gerekli” diye konuştu.

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AŞIRI SAĞCI ADAY İLE RÖPORTAJ

Elon Musk, Almanya’nın tepkilerine rağmen bugün X platformunda aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) lideri Alice Weidel ile sohbet edecek. 20 Ocak’ta iş başı yapacak Donald Trump ekibinde devlet verimliliğini artırmadan sorumlu olacak Musk’ın Weidel’a mikrofon tutması tartışmalara neden oldu. Musk, daha önceki paylaşımlarında da AfD’nin Almanya’nın tek kurtuluşu olduğunu savunmuştu. Musk’ın paylaşımları ve özellikle de Donald Trump’ın resmi danışmanlık statüsü alacak olması Almanya’nın içişlerine karıştığı eleştirilerine neden oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, 20 Ocak’tan sonra Elon Musk’in görüşlerinin ABD hükümeti görüşleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylemişti. Öte yandan AB komisyonu, Weidel ile Musk arasındaki canlı yayının AB’nin Dijital Servis düzenlemelerine aykiri olmadığı yönünde açıklama yaptı.