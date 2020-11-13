Atamaları şüphe çekti... Trump’ın gizli gündemi mi var?

Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper’i görevden almasından sonra bakanlıktaki kritik pozisyonlara kendisine yakın isimleri getirmesi, gizli bir gündemi mi var sorusunu akıllara getirdi. Trump daha önce Senato’dan onay alamamış olan General Anthony Tata’yı Pentagon’da politikadan sorumlu müsteşar olarak atadı. Vekaleten atandığı için Senato onayı olmadan göreve başlayabilen Tata, “İslam en baskıcı, şiddet içeren din” diye açıklama yapmış, Müslüman olduğunu öne sürdüğü eski başkan Barack Obama’dan “terörist lider” diye bahsetmişti. Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan Ezra Cohen-Watnick ise daha önce İran’da molla rejiminin devrilmesini savunan bir isim.

SEBEP AFGANİSTAN MI?

Atamalar Trump’ın özellikle İran’a karşı köklü bir politika değişikliğine mi gittiği sorusunu beraberinde getirdi. Ancak Esper’in yerine vekalet eden Christopher Miller’a yakın kaynaklar, Trump’ın görevinin kalan döneminde agresif askeri operasyonlar başlatmak niyetinde olmadığını aktardı. Atamalara gerekçe olarak Trump’ın, “Afganistan’daki askerlerin Noel’e kadar evlerine dönmüş olacağı” sözüne rağmen çekilmenin yavaş ilerliyor olmasından duyduğu rahatsızlık gösteriliyor.