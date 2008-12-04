Ata tecavüze 3 yıl hapis

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İngiltere’de Leeroy Le Gallais (46) adlı adam, bir ahıra iki kez gizlice girerek bir ata tecavüz ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Guernsey’de yaşayan Le Gallais, Castel Ahırı’nda kalan Calico adlı 23 yaşındaki ata yönelik ilk cinsel saldırısı sonrasında iç çamaşırını ahırda unutunca yakalandı.
Üç yıl için şartlı salıverilen adam, birkaç ay sonra aynı ata tekrar tecavüz etti. Sahibi, ertesi gün atın yürümekte zorluk çektiğini gördü. "Olağan şüpheli" Le Gallais suçunu kabul edince, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, mağdur atın fotoğrafını, yüzüne bant çekerek yayınladı.