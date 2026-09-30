Asya’yı sel vurdu... En az 139 ölü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

16 Eylül’den beri devam eden yağışlardan yaklaşık 2.6 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtilirken selden dolayı 940 bin binada hasar oluştuğu aktarıldı. Sular altından kala birçok yerleşim bölgesinde su tahliye çalışmalarının ancak dün başladığı bildirildi. Şiddetli yağışlar aynı zamanda Hindistan ve Myanmar’da da etkili oldu.

Gözden Kaçmasın Görüşmeler zaman kazanma taktiği Haberi görüntüle

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde sel ve toprak kaymasından dolayı en az 81 kişi öldü, 62 kişi yaralandı. 3 bine yakın ev hasar gördü. Myanmar’ın güneyinde ise 26 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi kurtarılmayı beklerken yetkililer 30 kişinin kayıp olduğunu aktardı.