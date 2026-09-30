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Asya’yı sel vurdu... En az 139 ölü

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#Sel Felaketi#Bangkok#Hindistan
Asya’yı sel vurdu... En az 139 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

TAYLAND’ın başkenti Bangkok başta olmak üzere 29 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 23’e yükseldi.

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16 Eylül’den beri devam eden yağışlardan yaklaşık 2.6 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtilirken selden dolayı 940 bin binada hasar oluştuğu aktarıldı. Sular altından kala birçok yerleşim bölgesinde su tahliye çalışmalarının ancak dün başladığı bildirildi. Şiddetli yağışlar aynı zamanda Hindistan ve Myanmar’da da etkili oldu.

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Asya’yı sel vurdu... En az 139 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde sel ve toprak kaymasından dolayı en az 81 kişi öldü, 62 kişi yaralandı. 3 bine yakın ev hasar gördü. Myanmar’ın güneyinde ise 26 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi kurtarılmayı beklerken yetkililer 30 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

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#Sel Felaketi#Bangkok#Hindistan

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