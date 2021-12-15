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'Asya'nın Kraliçesi' satışa çıkıyor... Fiyatı dudak uçuklattı!

#Sri Lanka#Safir#Açık Artırma
Asyanın Kraliçesi satışa çıkıyor... Fiyatı dudak uçuklattı

'Asya'nın Kraliçesi' olarak adlandırılan 683 pound ağırlığındaki (Yaklaşık 309 kg) devasa safir Sri Lanka'da açık artırmaya çıkıyor.

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Şimdiye kadar keşfedilen en büyük safirlerden biri olduğu düşünülen 309 kiloluk devasa değerli taş açık artırmayla satışa çıkıyor. 

BİR MADENDE BULUNDU, 'ASYA KRALİÇESİ' ADI VERİLDİ

"Asya Kraliçesi" olarak adlandırılan dev safir, Sri Lanka'nın "mücevherler şehri" olarak bilinen Ratnapura kentindeki bir madende bulundu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

CNN'e göre dünyada eşi benzeri zor bulunan safir Colombo yakınlarındaki bir mücevher çukuru sahibinin evinde çiçek yatağında sergilendi ve görenleri kendine hayran bıraktı.

Asyanın Kraliçesi satışa çıkıyor... Fiyatı dudak uçuklattı


DÜNYADAKİ EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Sri Lanka'nın Mücevher Kurumu başkanı Thilak Weerasinghe, değerli taşın muhtemelen Sri Lanka'da şimdiye kadar bulunan en büyük tek taş olduğunu belirterek, "Bu bir küme değil, tek bir taş. Bildiğimiz kadarıyla, dünyada kaydedilen en büyüklerden biri olabilir." dedi.

Weerasinghe, mücevherin görünüşte opak, yamalı mavi yüzeyi hakkında yorum yaparken "Eğer onu kesersek, içinde daha net alanlar bulabiliriz .Ama daha fazla incelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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DEĞERİ YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLAR

Forbes, parçalanırsa "Asya Kraliçesi"nin yaklaşık 1.549.016 tek karatlık nişan yüzüğünü doldurabileceğini tahmin ediyor. Taşın değerinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sri Lanka  değerli taş, elmas ve mücevherleri ile bilinen bir ülke. Sadece 2021'de değerli taş ihracatından 500 milyon dolar gelir elde edildi.

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