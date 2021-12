'Asya'nın Kraliçesi' satışa çıkıyor... Fiyatı dudak uçuklattı!

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük safirlerden biri olduğu düşünülen 309 kiloluk devasa değerli taş açık artırmayla satışa çıkıyor.

BİR MADENDE BULUNDU, 'ASYA KRALİÇESİ' ADI VERİLDİ

"Asya Kraliçesi" olarak adlandırılan dev safir, Sri Lanka'nın "mücevherler şehri" olarak bilinen Ratnapura kentindeki bir madende bulundu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

CNN'e göre dünyada eşi benzeri zor bulunan safir Colombo yakınlarındaki bir mücevher çukuru sahibinin evinde çiçek yatağında sergilendi ve görenleri kendine hayran bıraktı.



Sri Lanka'nın Mücevher Kurumu başkanı Thilak Weerasinghe, değerli taşın muhtemelen Sri Lanka'da şimdiye kadar bulunan en büyük tek taş olduğunu belirterek, "Bu bir küme değil, tek bir taş. Bildiğimiz kadarıyla, dünyada kaydedilen en büyüklerden biri olabilir." dedi.

Weerasinghe, mücevherin görünüşte opak, yamalı mavi yüzeyi hakkında yorum yaparken "Eğer onu kesersek, içinde daha net alanlar bulabiliriz .Ama daha fazla incelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.





'ආසියාවේ රැජිණ' (Queen of Asia) ලෙස නම් කළ 'ලෝකයේ ලොකුම කොරන්ඩම් මැණික'#Worlds 'largest natural #corundum #gem pebble', a #sapphire found in Balangoda named as "Queen of Asia" pic.twitter.com/jluWzlDE4i