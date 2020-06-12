Asya Ã¼lkelerinin koronavirÃ¼s bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve etkisini sÃ¼rdÃ¼ren koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 423 bin 869â€™a yÃ¼kseldi.ÂAsya'daki vaka sayÄ±larÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Asya Ã¼lkelerinde koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± artan Ã¼lkelerden Afganistanâ€™da son 24 saatte 639 kiÅŸi daha enfekte olarak,Â toplam sayÄ± 23 bin 529â€™a ulaÅŸtÄ±. Ãœlkede virÃ¼s sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise 20 artarak 446â€™ya yÃ¼kseldi.

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PAKÄ°STANâ€™DA SON 24 SAATTE 6 BÄ°N 397 YENÄ° VAKA

Pakistanâ€™da salgÄ±nda enfekte kiÅŸi son 24 saatte 6 bin 397 artarak, toplam enfekte kiÅŸi sayÄ±sÄ± 125 bin 933â€™e yÃ¼kselirken; son 24 saatte virÃ¼s nedeniyle 107 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 2 bin 463â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Ã–te yandan Ã¼lkede enfekte kiÅŸilerin arasÄ±ndan 40 bin 247 kiÅŸinin de iyileÅŸtiÄŸi belirtildi.

HÄ°NDÄ°STANâ€™DA VAKA SAYISI 298 BÄ°N 283â€™E YÃœKSELDÄ°

Hindistanâ€™da iseÂ vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 298 bin 283â€™e ulaÅŸmasÄ±yla, Ã¼lke koronavirÃ¼sten en Ã§ok etkilenen Ã¼lkeler sÄ±rasÄ±nda 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya yÃ¼kseldi. VirÃ¼s nedeniyle 8 bin 501 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken; enfekte kiÅŸilerin arasÄ±nda bulunan 147 bin 195 kiÅŸinin ise iyileÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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SÄ°NGAPUR'DA VAKA SAYISI 39 BÄ°N 387

Singapurâ€™da koronavirÃ¼s teÅŸhisi konulan hasta sayÄ±sÄ± 39 bin 387â€™ye ulaÅŸÄ±rken; toplamda 27 bin 286 kiÅŸinin iyileÅŸtiÄŸi bildirildi. Ãœlkede virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmeyerek 25 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA Ä°YÄ°LEÅžENLERÄ°N SAYISI 12 BÄ°N 636Â

Ã–te yandan Endonezyaâ€™da koronavirÃ¼s nedeniyle ÅŸu ana kadar 2 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken; Ã¼lkede toplamda 35 bin 295 kiÅŸinin enfekte olduÄŸu ve bunlarÄ±n arasÄ±ndan 12 bin 636 kiÅŸinin iyileÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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FÄ°LÄ°PÄ°NLERâ€™DE 24 BÄ°N 157 KÄ°ÅžÄ° ENFEKTE OLDU

Filipinlerâ€™de ise salgÄ±nda toplamda 24 bin 157 kiÅŸi enfekte oldu ve bunlarÄ±n arasÄ±ndan 5 bin 165 kiÅŸi iyileÅŸti. VirÃ¼s nedeniyle toplamda 1036 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

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