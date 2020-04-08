Asya ülkelerinde corona virüs tablosu

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Güney Kore’de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 53 artarak toplamda 10 bin 384’e, iyileşen kişi sayısı da 82 artarak 6 bin 776’ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 200’e yükseldi.

JAPONYA VE TAYLAND’DA SON 24 SAATTE 1 ÖLÜM



Japonya’da salgında 351 kişi daha enfekte olarak, enfekte kişi sayısı 4 bin 257’ye çıkarken; 30 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 622 kişi iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93’e çıktı. Tayland’da ise enfekte sayısı 38 artarak toplamda 2 bin 258 kişinin enfekte olduğu, aralarından 888 kişinin iyileştiği belirtildi. Tayland’da da Japonya’daki gibi ölü sayısı son 24 saatte 1 kişi arttı ve toplam ölü sayısı 27’ye çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK



Singapur’da ise son 24 saatte 106 daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı bin 481’e çıkarken; 33 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 377 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kaldı.



HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 160



1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise son 24 saatte 578 daha artarak 5 bin 356 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 24 artarak 160 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 468 kişinin de iyileştiği duyuruldu.