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Astroworld faciasında bilanço ağırlaşıyor: En küçük kurban yaşam savaşını kaybetti!

#Astroworld Festivali#İzdiham#Travis Scott
Astroworld faciasında bilanço ağırlaşıyor: En küçük kurban yaşam savaşını kaybetti

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamın yankısı sürüyor. 300'den fazla kişinin yaralandığı izdihamda ölü sayısı 9 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybetmesiyle 10'a yükseldi.

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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 10'a çıktığı bildirildi.

Festivalde ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount'un ailesinin avukatı Ben Crump, yaptığı açıklamada, çocuğun Houston kentindeki Teksas Çocuk Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi.

Blount ailesinin duyduğu üzüntüyü dile getiren Crump, oğullarını konsere götürmenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirtti.

Crump, 9 yaşındaki Blount'un izdihamda hayatını kaybedenlerin en küçüğü olduğunu ifade etti.

Astroworld faciasında bilanço ağırlaşıyor: En küçük kurban yaşam savaşını kaybetti

Blount'un ölümüyle, izdihamda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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Blount'un babası Treston Blount da festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak kalabalığın sıkıştırması sonucu yaşanan izdihamda bilincini kaybettiğini açıkladı.

Astroworld faciasında bilanço ağırlaşıyor: En küçük kurban yaşam savaşını kaybetti

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Baba Blount, kendine geldiğinde çocuğunun yanında olmadığını, onu ağır yaralı halde hastanede bulduğunu söyledi.

ASTROWORLD FESTİVALİ'NDEKİ İZDİHAM

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İzdihamda yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede 11 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

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Olayda hayatını kaybedenlerin yaşları 9 ile 27 arasında değişiyor.

Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.

Astroworld faciasında bilanço ağırlaşıyor: En küçük kurban yaşam savaşını kaybetti

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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#Astroworld Festivali#İzdiham#Travis Scott

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