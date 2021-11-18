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AstroWold faciasında yeni gelişme: Travis Scott ve Drake'e 750 milyon dolarlık dev dava!

#Astroworld Festivali#Travis Scott#İzdiham
AstroWold faciasında yeni gelişme: Travis Scott ve Drakee 750 milyon dolarlık dev dava

Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen ve yaşanan izdihamla birlikte büyük bir felakete dönüşen AstroWorld festivalinin yankıları sürüyor. 10 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı Travis Scott konseri için dev tazminat davası yolda. Dava için telaffuz edilen rakam ise tam 750 milyon dolar.

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Ünlü rap sanatçıları Drake ve Travis Scott'a Astroworld kurbanları adına 750 milyon dolarlık dava açıldı. Sadece Drake ve Travis Scott için değil, Astroworld organizatörlerine karşı da onlarca dava söz konusu.

Rapçi Travis Scott'ın sahne aldığı Houston’daki Astroworld festivalindeki kalabalık ve izdiham 10 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Salı günü, Astroworld müzik festivalinde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Axel Acosta da dahil olmak üzere, seyirciler arasında ezilen en az 125 kişi adına Scott ve Live Nation Entertainment Inc. aleyhine 750 milyon dolar tutarında bir tazminat davası açıldı.

Buzbee Hukuk Bürosu tarafından açılan davada, Scott, Astroworld ekibi ve Apple Music'in yayını esnasında sahne alan rapçi Drake'in adı sanıklar arasında geçiyor.

İddianamede, "O geceki kurbanların eğlenmek için Astroworld'e gittikleri, ne onların ne de ailelerinin, son derece riskli bir ortama girdiklerine dair uyarıldıkları, ve Axel Acosta’nın tahrik edilen, asi ve kontrolden çıkmış bir kalabalık tarafından ezilip, kalp krizi sonucu öldüğü” anlatılıyor.

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İddianameye göre Acosta ve diğer yaralılar bir insan kalabalığının altında ezilirken müzik devam ediyor ve bu da yetmezmiş gibi sahnedeki program da olayların başlamasından sonra 40 dakika boyunca sona ermiyor.

AstroWold faciasında yeni gelişme: Travis Scott ve Drakee 750 milyon dolarlık dev dava

Davacı avukatlar, gerçek adı Jacques Bermon Webster II olan Scott'ı, yetkililerin olayı ilan etmesinden sonra bile konseri sürdürmekle suçluyor. Açılan diğer davaların avukatları da aynı şeyi iddia ediyor.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Peña, Scott'ın neler olduğunu gördüğü an gösteriyi "kesinlikle" durdurması gerektiğini, sanatçılardan en alt kademeye kadar etkinlikte yer alan herkesin, bu işte sorumlu olduğunu söyledi.

Scott'ın dava avukatı Edwin McPherson ise şarkıcının olaydan haberi olmadığını, kimsenin ona ve ekibine bilgi vermediğini, son şarkıyı söylediğinde saatin yaklaşık 10:10 olduğunu ve durması istendiğinde Scott’ın hemen programı durdurduğunu söyledi.

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Scott, ertesi gün paylaştığı Instagram hikayesinde “yıkıldığını” söylemişti. Ölen 10 kişinin cenazelerinin masraflarını ödemeyi ve tüm katılımcılar için biletleri iade etmeyi teklif etti.

Davacı avukatlar, "Böyle bir teklif, davalıların, olaydan sonra, ölen veya yaralananların ailelerine karşı sorumluluklarını sınırlamak için beyhude bir çabadır. Acosta ailesi, Scott'ın ezilip öldürülenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkça belirtmek yerine, konserden önce uygun planlama, yeterli güvenlik ve sağlık personeli için özel olarak para harcamasını tercih ederdi." ifadesini kullandı.

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Avukatlar, Scott'ın şarkı sözleri aracılığıyla gösterilerinde şiddeti teşvik etme geçmişine ve kalabalığın güvenliğini göz ardı etmeye ve sahneye çıkmaya teşvik etme alışkanlığına sahip olduğunu iddia ediyor.

Scott'ın GQ dergisine verdiği bir demeçte konserlerinin profesyonel güreş maçları gibi olmasını istediğini söylediğine dikkat çekiliyor.

AstroWold faciasında yeni gelişme: Travis Scott ve Drakee 750 milyon dolarlık dev dava

İddianamede, 2017 yılında New York'ta bir Scott konserinde felç olan Kyle Green'in davası da emsal gösteriliyor. Scott'ın o konserin videosunda hayranları üçüncü kattaki balkondan atlamaya teşvik ettiği ve diğer hayranların onları yakalayacağına dair güvence verdiği duyuluyor. Ancak Green, atlamadığını, itilip yere düştüğünü söylüyor.

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Scott, bu yeni dava hakkında yorum yapması talebine yanıt vermedi. Live Nation, Drake, Apple ve diğer sanıklar da şimdilik sessizliklerini koruyor.

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#Astroworld Festivali#Travis Scott#İzdiham

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