Astronotlara özel spor aleti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve İngiltere Uzay Ajansı’nın destek verdiği projede amaç, Ay görevleri ve uzun uzay yolculuklarında kullanılacak yeni nesil ‘uzay spor salonu’ geliştirmek. Astronotlar uzayda kas ve kemik kaybı yaşadığı için her gün yaklaşık iki saat egzersiz yapmak zorunda kalıyor. Geliştirilen yeni sistemin bu süreyi yarım saate kadar düşürebileceği belirtiliyor. ‘HIFIm’ adı verilen İngiliz yapımı cihaz ile yaklaşık 300 farklı egzersiz yapılabildiği ve elektrik kullanmadan çalıştığı ifade edildi. Sistem, uzay araçlarında titreşim yaratmaması için özel olarak tasarlandı. ESA yetkilileri, cihazların gelecekte Ay yüzeyindeki görevlerde ve yeni uzay istasyonlarında kullanılabileceğini söyledi.