×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Astronotlara özel spor aleti

Güncelleme Tarihi:

#Matthew Wells#Astronot#Spor Aleti
Astronotlara özel spor aleti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

Olimpiyat madalyalı kürekçi Matthew Wells, bu kez madalya için değil uzay görevleri için kürek çekti. Wells, yerçekimsiz ortamı simüle eden özel uçakta yapılan testte, geleceğin astronotlarını formda tutacak egzersiz sistemini denedi.

Haberin Devamı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve İngiltere Uzay Ajansı’nın destek verdiği projede amaç, Ay görevleri ve uzun uzay yolculuklarında kullanılacak yeni nesil ‘uzay spor salonu’ geliştirmek. Astronotlar uzayda kas ve kemik kaybı yaşadığı için her gün yaklaşık iki saat egzersiz yapmak zorunda kalıyor. Geliştirilen yeni sistemin bu süreyi yarım saate kadar düşürebileceği belirtiliyor. ‘HIFIm’ adı verilen İngiliz yapımı cihaz ile yaklaşık 300 farklı egzersiz yapılabildiği ve elektrik kullanmadan çalıştığı ifade edildi. Sistem, uzay araçlarında titreşim yaratmaması için özel olarak tasarlandı. ESA yetkilileri, cihazların gelecekte Ay yüzeyindeki görevlerde ve yeni uzay istasyonlarında kullanılabileceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Matthew Wells#Astronot#Spor Aleti

BAKMADAN GEÇME!