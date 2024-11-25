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Astronomlar keşfetti: 3 milyon yaşında

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#Astronom#Gezegen#Keşif
Astronomlar keşfetti: 3 milyon yaşında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 11:31

En genç gezegenlerden 'TIDYE-1b' adlı gezegenin keşfedildiği duyuruldu. Keşfedilen gezegenin 3 milyon yıl yaşında olduğunu belirten Astronomlar, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’dan yaklaşık bin 500 kat daha genç olduğunu ifade etti.

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Astronomlar, evrenin derinliklerinde daha önce nadiren rastlanan bir keşfe imza attı. Henüz 3 milyon yaşında olan ve 'TIDYE-1b' ya da 'IRAS 04125+2902 b' adı verilen bir gezegen keşfedildi. TIDYE-1b, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’dan yaklaşık bin 500 kat daha genç.

Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC-Chapel Hill) yüksek lisans öğrencisi ve çalışmanın başyazarı olan Madyson Barber, “Astronomi, evrendeki yerimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gidebileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. TIDYE-1b gibi gezegenlerin keşfi, gezegen oluşumuna dair bir zaman yolculuğu yapmamıza olanak tanıyor” dedi.

Barber ve ekibi, NASA’nın TESS teleskopunu kullanarak TIDYE-1b’yi transit yöntemiyle tespit etti. Bu yöntem, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığını hafifçe karartması sayesinde gezegenin varlığının belirlenmesini sağlıyor.

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UNC-Chapel Hill’den Doç. Dr. Andrew Mann ise “Gezegenler genellikle gaz ve tozdan oluşan düz bir diskin içinde şekillenir. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin hizalanışı bu düzene örnek oluşturur. FakatTIDYE-1b’nin yıldızı ve diskiyle hizalanmamış bir yörüngesi var. Bu sıra dışı eğiklik, gezegen oluşumuna dair mevcut modellerimizi sorgulamamıza neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Dünya kadar yoğun olmasa da çapı Dünya’nın yaklaşık 11 katı olan TIDYE-1b, gezegenlerin 10 milyon yıldan daha kısa sürede de oluşabileceğine dair kesin kanıtlar sunuyor. Daha önce genç gezegenlerin azlığı, onların var olmadığını değil, yalnızca gaz ve toz tarafından gizlendiklerini gösteriyor.

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#Astronom#Gezegen#Keşif

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