İngiltere Omicron aşısı için düğmeye bastı!

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İngiltere'de kontrolsüz bir şekilde yükselen Omicron vakaları nedeniyle Avrupa'da neredeyse yeniden koronavirüsün merkez üssü olurken, İlaç şirketi AstraZeneca Oxford Üniversitesi ile birlikte Omicron'a özel bir aşı için düğmeye bastı.



Şirket Salı günü şu açıklamayı yaptı:

"Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ve ortaya çıkan veriler ışığında Omicron varyantına karşı bir aşı üretme konusunda ilk adımları attık."

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı diğer varyantlara göre daha az koruma sağlayabileceğini gösterdi.

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AŞI GEREKLİ Mİ? HENÜZ FİKİR BİRLİĞİ YOK...

Dünya çapındaki bilim insanları arasında, özellikle Omicron'u hedefleyen bir aşının gerekli olup olmadığı konusunda henüz fikir birliği yok.

Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Covid aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu bildirdi.

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Financial Times (FT), Oxford'da bir araştırma grubunun başkanı olan Sandy Douglas'a atıfta bulunarak haberi ilk duyuran basın kuruluşu oldu.

ANTİKOR KOKTEYLİ

Douglas, FT'ye verdiği demeçte, eski düşüncenin aksine, Oxford/AstraZeneca'nın aşısı gibi adenovirüs bazlı aşıların prensipte herhangi bir yeni varyanta yanıt vermek için daha hızlı kullanılabileceğini söyledi.

Geçen hafta bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu buldu.

VAKALAR 90 BİNİ AŞTI

İngiltere'de vakalar 90 bini aşarak salgın boyunca görülen en yüksek günlük enfeksiyon sayısına ulaşırken, Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye özel seyahat kısıtlamaları getirildi.