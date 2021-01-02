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Dünya
Ä°smail KARAKAÅž/LONDRA, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 02.01.2021 - 15:48 | Son GÃ¼ncelleme:

AstraZeneca - Oxford tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen koronavirüs aÅŸÄ±sÄ± piyasaya çÄ±kÄ±yor!

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AstraZeneca - Oxford tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen koronavirüs aÅŸÄ±sÄ± piyasaya çÄ±kÄ±yor!
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Ä°ngiltereâ€™de AstraZeneca ÅŸirketi ve Oxford Ãœniversitesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 4 Ocak gÃ¼nÃ¼ piyasaya sÃ¼rÃ¼leceÄŸi duyuruldu.

Alman BioNTech firmasÄ± ile ABD'li ortaÄŸÄ± Pfizer'Ä±n aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'de ikinci bir koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±na da onay Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ngiliz SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, Ä°ngiltere-Ä°sveÃ§ merkezli ilaÃ§ ÅŸirketi AstraZeneca'nÄ±n Oxford Ãœniversitesi'yle iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde geliÅŸtirdiÄŸi aÅŸÄ±ya onay verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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4 OCAK'TA PÄ°YASADAÂ

Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock, Oxford Ãœniversitesi ile birlikte koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in geliÅŸtirilenÂ AstraZeneca aÅŸÄ±nÄ±n 4 Ocakta piyasaya sÃ¼receÄŸini duyuruldu.

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TÃœRK DOKTORÂ ERTAN EREL DE AÅžI OLDU

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 80 yaÅŸ Ã¼zerindeki kiÅŸiler, Ã¶n cephedeki saÄŸlÄ±k ve bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± aÅŸÄ±nÄ±n ilk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gruplar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ãœlkede aÅŸÄ± olan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkÂ DoktorÂ Ertan Erel de yer aldÄ±. AÅŸÄ±lama programÄ± ilk Â kez Ã¼lke genelindeki 70 hastanede devreye girerkenÂ aÅŸÄ±Â olanlara aÅŸÄ± kartÄ± verilmeye baÅŸlandÄ±. Planlanan prosedÃ¼re gÃ¶re aÅŸÄ± olanlar birerÂ aÅŸÄ±Â kartÄ±na sahip olacak, Ã¼Ã§ hafta sonra uygulanmasÄ± gereken ikinci doz aÅŸÄ± iÃ§in randevu veriliyor. AyrÄ±ca aÅŸÄ±lanacak kiÅŸilere hatÄ±rlatmalar cep telefonlarÄ±na kÄ±sa mesajla gÃ¶nderiliyor.

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BÄ°R MÄ°LYONDAN FAZLA KÄ°ÅžÄ° AÅžILANDI

Biontech ve Pfizer'in aÅŸÄ±sÄ±yla ilgili en bÃ¼yÃ¼k zorluk, aÅŸÄ±nÄ±n eksi 70 derecelik soÄŸutma dolaplarÄ±nda muhafaza edilme zorunluluÄŸu... Ã–te yandan, Ä°ngiltere'de bu gÃ¼ne kadar bir milyondan fazla kiÅŸi aÅŸÄ±landÄ±, Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k beÅŸ yÃ¼zÂ  aÅŸÄ±Â noktasÄ± ile yÄ±l sonuna kadar halkÄ±n yÃ¼zde Â sekseninin aÅŸÄ±lanmasÄ± hedefleniyor. BirleÅŸik KrallÄ±k Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemi tarihinin en bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±lama kampanyasÄ± olan Covid-19 aÅŸÄ±sÄ± ilk olarak 8 AralÄ±k'ta yapÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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