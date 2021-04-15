AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Danimarka, AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Bu adım ile Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu.

Ancak konu ile ilgili yapılan basın toplantısında bu kararı gölgede bırakacak anlar yaşandı. Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, açıklamayı yaptığı sırada bayıldı.

Bu anlar toplantıyı takip etmek için orada bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı. Hemen müdahale edilen Erichsen kısa süre sonra kendisine geldi ve salondan yürüyerek ayrıldı.

Daha sonra konu ile ilgili sağlık yapılan açıklamada Erichsen'in durumunun iyi olduğu bilgisine yer verildi.

DANİMARKA BU KARARI NEDEN ALDI?

Damimarka'nın AstraZeneca kararı aşıda görülen ciddi yan etki vakaları sonrasında alındı.

Danimarka'da AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

Danimarka'da aşılamaya Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarıyla devam edilecek.

EMA VE DSÖ “GÜVENLİ” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Ondan fazla Avrupa ülkesi daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını askıya almış ya da sadece belli yaş gruplarına izin verecek şekilde yeniden düzenleme getirmişti.

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