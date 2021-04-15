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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

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AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Danimarka AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı. Ancak bu flaş kararı gölgede bırakacak bir şey yaşandı. Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen duyuruyu yaptığı sırada bayıldı.

Danimarka, AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Bu adım ile Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu.

AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Ancak konu ile ilgili yapılan basın toplantısında bu kararı gölgede bırakacak anlar yaşandı. Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, açıklamayı yaptığı sırada bayıldı.

Son dakika Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
Son dakika! Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Bu anlar toplantıyı takip etmek için orada bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı. Hemen müdahale edilen Erichsen kısa süre sonra kendisine geldi ve salondan yürüyerek ayrıldı.

Daha sonra konu ile ilgili sağlık yapılan açıklamada Erichsen'in durumunun iyi olduğu bilgisine yer verildi.

AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

DANİMARKA BU KARARI NEDEN ALDI?

Damimarka'nın AstraZeneca kararı aşıda görülen ciddi yan etki vakaları sonrasında alındı.

Danimarka'da AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Danimarka'da aşılamaya Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarıyla devam edilecek.

Son dakika...Flaş kararlar art arda geldi: AstraZeneca aşısına kendi ülkesinden yasak
Son dakika...Flaş kararlar art arda geldi: AstraZeneca aşısına kendi ülkesinden yasak!

EMA VE DSÖ “GÜVENLİ” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Ondan fazla Avrupa ülkesi daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını askıya almış ya da sadece belli yaş gruplarına izin verecek şekilde yeniden düzenleme getirmişti.

Son dakika haberler... Bir aşıda daha yan etki kâbusu Uygulaması durduruluyor
Son dakika haberler... Bir aşıda daha yan etki kâbusu! Uygulaması durduruluyor

 

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