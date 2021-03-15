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HaberlerDünya HaberleriAstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

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AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı olalı 13 gün geçtiğini ve bu nedenle henüz tam bağışıklık gelişmediğini belirtti.

Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Lyaşko, yapılan çalışmalara göre aşının etkinliğinin 22. günden sonra başladığını hatırlattı.

Lyaşko, aşı sayesinde hastalığı zorlanmadan atlatacağına inandığını ve kısa sürede çalışmaya döneceğini bildirdi.

AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da 53 bin 155 kişi aşılandı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 792 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Daha önce Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan, bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

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