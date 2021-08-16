Asteroitten önce soğuk yok etmiş

Buna göre toplam 250 tür üzerinde yapılan çalışmalar, canlıların sayısında çok hızlı bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Bu noktada popülasyondaki değişime, 145 ila 65 milyon yıl önce sıcaklığın 7-8 derece düşmesiyle sonuçlanan iklim değişikliğinin neden olduğu sanılıyor. Dinozor neslini tamamen tüketen 12 km genişliğindeki asteroit ise 66 milyon yıl önce Meksika’ya çarptı.

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