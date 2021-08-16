Asteroitten önce soğuk yok etmiş
Fransız Montpellier, İngiliz Bristol ve Kanadalı Alberta üniversitelerinden dört araştırmacı; dinozorların, soylarını tamamen tüketen asteroit çarpmadan daha 10 milyon yıl önce yok olmaya başladığını saptadı.
Buna göre toplam 250 tür üzerinde yapılan çalışmalar, canlıların sayısında çok hızlı bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Bu noktada popülasyondaki değişime, 145 ila 65 milyon yıl önce sıcaklığın 7-8 derece düşmesiyle sonuçlanan iklim değişikliğinin neden olduğu sanılıyor. Dinozor neslini tamamen tüketen 12 km genişliğindeki asteroit ise 66 milyon yıl önce Meksika’ya çarptı.