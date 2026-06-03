Astana’ya elçilik açacak: Rum liderden Kazakistan seferi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçen ay Kazakistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine davet edilmesiyle çılgına dönen Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya ülkelerine 12 milyar Euro’luk yatırım kararını şantaj malzemesi yaparak, Kazakistan seferi başlattı. Rum lider bugün Astana’da büyükelçilik açacak ve Kazakistan-Güney Kıbrıs arasında tarifeli uçak seferleri başlatacak. Rum basını ise, ziyaretin Türkiye’nin Türk dünyasındaki KKTC politikasına darbe olduğunu ileri sürdü.

AB ANLAŞMASINA KIBRIS MADDESİ

Rum-Yunan ikilisinin KKTC’nin Türk dünyasındaki varlığına yönelik şantaj oyunu, geçen yıl nisan ayında AB’nin 4’ü Türk, 5 Orta Asya devletiyle yaptığı zirvede sahnelendi. Özbekistan’ın Semerkant kentindeki zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ulaşım altyapısına 12 milyar Euro’luk yatırım yapacaklarını ilan etti. Anlaşmaya, Rum-Yunan ikilisinin talebiyle, “KKTC’yi tanımayacaksınız” anlamına gelen, BM’nin KKTC’nin ilan edilmesini kınayan geçmişteki karar maddeleri eklendi.

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Kazakistan, yine AB’nin baskısıyla geçen yıl Kıbrıs Rum yönetimine büyükelçilik açtı, Özbekistan ve Türkmenistan ise, İtalya’daki Büyükelçiliklerini, Rumlara akredite etti.

ERHÜRMAN ZİYARETİ ÇILDIRTTI

Rumları çıldırtan son gelişme KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15 Mayıs’ta Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine davet edilmesi oldu. Erhürman’ın gözlemci üye sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri liderleriyle aile fotoğrafına girmesi, Rum yönetimini harekete geçirdi.

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LARNAKA’YA UÇAK SEFERLERİ

AB yatırımları kozunu masaya koyan ve Kazakistan seferine çıkan Rum lider bugün başkent Astana’da Kazak lider Kasım Cömert Tokayev’le görüşecek, ‘Dostluk Nişanı’ alacak, ekonomik işbirliği anlaşması imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Rum lider Astana’da ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ büyükelçilik binasını açacak ve Astana ve Almatı kentleriyle Rum yönetiminin Larnaka kenti arasında tarifeli uçak seferleri başlatacak.

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Rum medyasının önde gelen gazetesi Fileleftheros, Kazakistan’a büyükelçilik açılmasının, Türkiye’nin KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda statüsünün yükseltilmesi politikasına vurulmuş bir bıçak olduğunu ileri sürdü.