Astana'da kritik Erdoğan - Putin zirvesi! Rusya'nın 'Türkiye formülü' dünya basınında

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'in teklifi krize alternatif oluşturmuş durumda.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana'da bir araya gelen Putin bu teklifini yineledi ve Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediklerinin altını çizdi.

Zirve dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajanları liderlerin açıklamalarını 'acil' kodu ile abonelerine sunarken pek çok gazete zirveden çıkan mesajları manşetine taşıdı.

Al Jazeera, Putin'in Türkiye teklifini öne çıkardı. Haberde şu ifade yer aldı;

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'Rusya cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Kuzey Akım boru hattı hasarından sonra gazı AB'ye yönlendirmek için en iyi yolu sunduğunu söyledi.'

Haberde Erdoğan'ın tahılın az gelişmiş ülkelere sevkiyatı için 'hazırız' mesajı verdiğinin altı çizildi.

Türkiye ile Rusya arasında iki Doğalgaz boru hattı çalışıyor. Biri yıllar önce devreye giren “Mavi Akım”, ikincisi ise 2020 yılında devreye giren “Türk Akımı”.

New York Times (NYT) bu gelişmeyi 'Putin, Türkiye'yi Gaz Merkezi Yapmayı Teklif Etti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde Erdoğan'ın girişimleri ile tahıl ve gübre sevkiyatı krizinin çözüldüğüne vurgu yapıldı.

Euronews 'Putin Türkiye'ye gaz merkezi hayali satıyor' yorumunda bulundu. Haberde Erdoğan'ın mesajları geniş yer buldu.

Söz konusu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile devam eden ticari ilişkilerini savunarak, Ankara'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ablukaya alınan tahıl ihraç etmesine izin vermek için Temmuz ayında müzakere ettiği anlaşmanın altını çizdi' denildi.

Tahılın az gelişmiş ülkelere ulaştırılması çağrısına yer verilen haberde Erdoğan'ın 'Türkiye ve Rusya'nın adımları bazı çevreleri rahatsız edecek olsa da, az gelişmiş ülkeleri sevindirecek' sözlerine de yer verildi.

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Yunangazetesi zirveyi 'Putin Türkiye'yi gaz merkezi yapmak istiyor' yorumu ile okurlarına sundu.(Amerika'nın Sesi) iki liderin son üç ayda dördüncü defa bir araya geldiklerinin altını çizdi.

ERDOĞAN'DAN TAHIL VURGUSU

Haberde 'Erdoğan, Rus deniz kuvvetleri tarafından ablukaya alınan Ukrayna tahılının dünya pazarlarına girmesine izin veren Birleşmiş Milletler aracılığındaki anlaşmanın başarısını artırmak istediğini söyledi' ifadesine yer verildi.

Mısır basını Erdoğan'ın mesajlarını manşetine taşıdı. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna savaşının durdurulması çağrısını yineledi' denilen haberde Erodğan'ın önceliğin akan kanın durdurulması olduğunu belirttiğinin altı çizildi.

Alman DW haberi 'Putin, Erdoğan'a 'gaz merkezi' planı önerdi' başlığı ile sundu. İngiliz iNews 'Rusya, Türkiye'ye gaz imparatorluğunda bir hisse teklif ediyor' yorumunda bulundu.