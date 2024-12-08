Astana üçlüsünden Suriye’de müzakere çağrısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile birlikte kapalı kapılar ardında 2017 yılından bu yana en kritik görüşmelerden birini gerçekleştirdi. Bir buçuk saat süren üçlü görüşmenin ardından Suriye’de iktidarla muhalefet arasında bir an önce diyalog başlatılması çağrısı yapıldı.

LAVROV AÇIKLAMA YAPTI

Üçlü görüşme sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye’de tarafların bir an önce kan akıtılmasına son vermesi istendi ve Esad rejimiyle muhalefetin vakit geçirmeden ülkenin geleceğini belirlemek için müzakerelere başlamaları istendi. Astana üçlüsünün Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana oldukları da bir kez daha vurgulandı” dedi. Astana toplantısında alınan kararın Suriye’nin geleceği için bir temenni niteliği taşıdığını da dile getiren Lavrov, “Suriye’de günümüzde gelinen noktadan sonra nasıl gelişmeler yaşanabileceğini tahmin etmek imkansız. Ancak Rusya olarak Suriye’nin yasal yönetimine destek vermeye devam edeceğiz” sözlerini de açıklamasına ekledi.

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FİDAN, İRAN VE IRAK BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22’nci Doha Forumu’na katılmak üzere gittiği Doha’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili görüşmeler yaptı. Fidan ayrıca Doha’da Hamas siyasi büro üyeleriyle de bir araya geldi.

‘OPERASYONLARA SON VERİN’ ÇAĞRISI

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Irak, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye konusunda Doha’da ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Suriye krizinde askeri operasyonların sona ermesi ve sivillerin bu krizden korunmasını sağlayacak siyasi çözüm” vurgusu yapıldı. Suriye halkına yönelik insani yardımın arttırılması hususuna da değinen açıklamada mültecilerin gönüllü geri dönüşlerini kapsayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulunuldu.