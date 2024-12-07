Astana üçlüsü Doha’da Suriye’yi görüşecek

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Perşembe akşamı Katar’a ulaşan Lavrov, kapalı kapılar ardında temaslar yürütmeye başladı.

LAVROV GİTTİ BİLE

Rusya’nın İdlib ateşkes anlaşmasına vurgu yapacağını basına yaptığı açıklamalarda dile getiren Lavrov, “Suriye’deki silahlı teröristlerin Halep’i ele geçirmesi ve ilerlemeye devam etmesi İdlib ateşkes anlaşmasının kaba bir şekilde çiğnenmesi anlamına geliyor. Militanların çıkış noktasının da İdlib bölgesi olduğunu gayet iyi biliyoruz. HTŞ’nin arkasında kimin durduğuna gelince. Hepimiz bunların kim olduğunu biliyoruz. ABD ve İngiltere’nin yanı sıra gerilimin tırmanmasında Ukrayna’nın da payı var. Doha’da Astana masasında katılımcı ülke bakanları ve istihbarat yetkilileriyle durumu değerlendirerek yaratılan gerilime dur demenin yollarını arayacağız” açıklamasını yaptı.

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ESAD SÜRPRİZ YAPAR MI

Rus basını, Suriye barış sürecine diğer Arap ülkelerinin de katılım göstermek istediğini belirtirken bazı Ortadoğu uzmanları Rusya lideri Vladimir Putin’in telkiniyle sürpriz bir şekilde Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Bassam Sabbağ’ı Doha’ya yollayabileceğini ve Esad’ın siyasi uzlaşma sürecine ‘Evet’ diyebileceğini iddia ediyor.

FİDAN, BLINKEN’LA GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde Bakan Fidan, rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve bölgedeki tüm aktörlerin yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Fidan, Suriye’deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.