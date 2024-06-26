Assange sonunda ABD ile anlaştı: 14 yıl sonra özgürlük

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ABD ordusunun Irak ve Afganistan’da işlediği suçları gösteren gizli belgeleri ifşa eden WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, özgürlüğüne kavuşuyor. 2019’dan beri İngiltere’de hapiste tutulan 52 yaşındaki Assange, “askeri sırları ifşa ettiği” suçlamasını kabul etmesinin ardından serbest kaldı. Assange’ın İngiltere’den uçakla ayrıldığı anları sosyal medyada yayınlayan eşi Stella Assange, “Bunu gerçekleştirmek için yıllarca çabalayan sizlere teşekkür ederiz” mesajını paylaştı. Amerikan ordusunun suçlarını ortaya çıkardığı için pek çokları tarafından “kahraman” olarak görülen Assange’ın hukuki mücadelesi 14 yıldır sürüyordu.

YILLAR SÜREN MÜCADELE

- Avustralya doğumlu Assange, 2006 yılında “savaşlar ve yolsuzluklarla ilgili sansürlü materyalleri yayınlamak amacıyla” WikiLeaks’i kurdu. WikiLeaks savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı binlerce resmi rapor ve belgeyi kamuoyuna ifşa etti.

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- Assange’ın esaret sürecini başlatan, 2010’da yayınladığı ABD ordusuyla ilgili ifşalar oldu. Önce Irak işgali sırasında, Amerikan helikopterinden çekilen ve Bağdat’ta 18 sivilin öldürülüş anını gösteren video yayınlandı. On binlerce belge ifşa edildi ve ABD ordusunun Afganistan ve Irak işgalleri sırasında yüzlerce sivili öldürdüğü ortaya çıktı.

7 YIL ELÇİLİKTE KALDI

- 2010 Aralık’ta Assange hakkındaki “cinsel saldırı” iddiasıyla İsveç’te bir dava açıldı. Assange davanın siyasi olduğunu öne sürdü. İsveç mahkemesinin tutuklama kararı gereği Assange İngiltere’de kısa süreliğine gözaltına alındı.

- 2012’de İngiltere, Assange’ı İsveç’e iade etmeye karar verdi. Bunun üzerine Assange, kendisine destek veren Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığındı.

- Assange tam 7 yıl boyunca Ekvador büyükelçiliğinde yaşadı. Bu süre içerisinde hakkındaki cinsel saldırı davası “delil yetersizliğinden” düştü.

- 2019’da ABD, casuslukla bağlantılı 18 suçtan Assange’ın iadesini talep etti. Bu sırada Ekvador’da iktidarın değişmesiyle, büyükelçilik İngiliz polisinin binaya girişine izin verdi. Assange ABD’nin iade talebi sebebiyle tutuklanarak Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine gönderildi.

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- 2021’de İngiltere Yüksek Mahkemesi, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi yönünde karar verdi. Avukatları bu kararı temyize götürdü. Assange’ın temmuz ayında tekrar mahkemeye çıkması beklenirken, askeri ifşa suçunu kabul ederek ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklandı.

ŞİMDİ NE OLACAK

Assange bugün ABD’ye bağlı Pasifik’teki Kuzey Mariana Adaları’nda tekrar mahkemeye çıkacak. Assange suçlamayı kabul ederken mahkeme cezaevinde geçirdiği süreyi infazdan sayarak kendisini serbest bırakacak.

ASSANGE ÖLSEYDİ TABLOLARI YAKACAKTI

Assange’ın hapishanede ölmesi halinde “dünyaca ünlü tabloları asit kullanarak yakmayı” planlayan sanatçı, bu tehdidin WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Fransa’da yaşayan Rus asıllı Andrei Molodkin, bu yılın başlarında aralarında Pablo Picasso, Rembrandt ve Andy Warhol’un tablolarının da bulunduğu, değeri 45 milyon doları bulan 16 sanat eserini “asit dolu” bir kasada topladığını; Assange hapishanede ölürse eserleri imha edeceğini açıkladı. Assange’ın serbest kalmasının ardından İngiliz SKY News’a konuşan sanatçı, tehdidinin Assange’ın bırakılmasında etkili olduğuna inandığını belirtti. “Şimdi kasaya girip patlayıcı maddeyi etkisiz hale getireceğim. Kasayı açmayacağım çünkü Julian açmak istiyor” diyen Molodkin, eserlerin sahiplerine iade edileceğini de kaydetti.