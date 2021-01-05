‘Assange ABD’ye iade edilemez’

Old Bailey Mahkemesi’nde görülen davada Hakim Vanessa Baraitser, Assange’ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanelerinde risk altında olacağını belirtti.

Baraitser, Assange’ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını da vurguladı. ABD’nin karara itiraz hakkı bulunuyor. ABD, Londra’nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange’ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için iadesini istiyordu.

Avukatları ise, Assange’ın yaptığının gazetecilik olduğunu savunuyor. Assange, 8 yıl Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde kaldıktan sonra 2019 yılının nisan ayında tutuklanmıştı.