Asrın gecesi

20 milyon dolar
harcanan açılış partisinde de krizden iz yoktu.
Pekin 2008 Olimpiyatları'nın açılışını bile gölgede bırakan partide bir milyon havai fişek, uzaydan da görülebilen palmiye şeklindeki yapay adanın gökyüzünü aydınlattı.
Üstünde "Atlantis" isimli dev bir tatil köyü kurulan adanın açılış töreninde Kylie Minogue da bir konser verdi. Minogue 10 şarkı söylediği 45 dakikalık konseri için 2.5 milyon dolar ücret aldı. Açılışa dünyanın dört bir yanından ünlü ve zenginler katıldı. Onlar bile muhteşem açılışı şaşkınlık içinde izledi.
Tatil köyünde içinde 65 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum da yer alıyor.