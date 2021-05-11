Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

Her hafta ünlü bir ismin sunuculuğunu yaptığı programda Musk, “Bazen bir şey söyledikten sonra, neyi kastettiğimi söylüyorum ki insanlar ne demek istediğimi anlasınlar” dedi. Otizm spektrum bozuklukları altında değerlendirilen asperger sendromlu kişiler, konuşma becerilerinde belirgin bir problem olmamasına rağmen diğer insanlarla iletişim ve ilişki kurmada sorunlar yaşayabiliyorlar.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara