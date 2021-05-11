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Dünya
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

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Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder girişimci Elon Musk, ünlü talk show programı Saturday Night Live’da ‘asperger’ sendromlu olduğunu açıkladı.

Her hafta ünlü bir ismin sunuculuğunu yaptığı programda Musk, “Bazen bir şey söyledikten sonra, neyi kastettiğimi söylüyorum ki insanlar ne demek istediğimi anlasınlar” dedi. Otizm spektrum bozuklukları altında değerlendirilen asperger sendromlu kişiler, konuşma becerilerinde belirgin bir problem olmamasına rağmen diğer insanlarla iletişim ve ilişki kurmada sorunlar yaşayabiliyorlar.

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