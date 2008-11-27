Aslında ikisi de şikayetçi

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Cumhurbaşkanı Talat'ın, görüşmede, Rum yönetiminin Rusya ile imzaladığı mutabakat zaptını (memorandum) gündeme getirerek, rahatsızlığını bildirmesi Rum liderde sıkıntı yarattı.



Petrol arama çalışması yapan yabancı gemilere Türk savaş gemilerinin müdahalesi

Rum haber ajansına göre, Hristofyas, Talat'ın tepkisinin, Rum yönetimi için Akdeniz'de petrol arama çalışması yapan yabancı gemilere Türk savaş gemilerinin müdahalesi ile “aynı doğrultuda” olduğunu iddia etti.



Hristofyas, Rum kesiminin diğer ülkelerle ve BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ülkeyle anlaşma imzalamasının “egemenlik hakkı” olduğunu savunarak, “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra 'Federal Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anlaşmalar imzalayacağını” ifade etti.



Hristofyas,”Bu konuların doğrudan müzakerelerin gündeminde olmadığını, Talat'ın bu açıklamasını doğrudan müzakerelerin yapıldığı mekanda yapmasını doğru bulmadığını” ileri sürdü.



Talat'ın yaptığı açıklamanın üzüntü verici



Hristofyas, “Talat'ın yaptığı açıklamanın üzüntü verici olduğunu ve Talat'ın bu konuyla ilgili doğrudan müzakerelerde konuşmaması gerektiğini” de iddialarına ekledi.



Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas'la dün yaptığı görüşmede, Rum liderin görüşme sürecine zarar veren tutumundan duyduğu hoşnutsuzluğu ileterek, Kıbrıs'ta tek bir halk olmadığı gerçeğini hatırlatmıştı.



Talat da Hristofyas'ın tavrının zararlı olduğu kanısında



Talat, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Hristofyas'ın imzaladığı ve imzalayacağı mutabakat zaptlarının, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yerleşmiş BM parametrelerini değiştirmeyeceğini, ancak Kıbrıs Türk halkının güvenini sarsacağını söylemiş ve Hristofyas'ın tavrının görüşme sürecine zarar verdiğini belirtmişti.