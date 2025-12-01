×
Aslan, kafesine giren ziyaretçiyi öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Aslan#Brezilya#Aslan Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 15:36

Brezilya'nın Joao Pessoa şehrindeki "Arruda Camara Park" hayvanat bahçesinde bir ziyaretçi aslan kafesine girdi. Şahıs, aslanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, 19 yaşındaki kişi, 6 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak aslan kafesine girdi.

Kafese girdikten kısa bir süre sonra dişi bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölge yönetimi, hayvanat bahçesinin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Saldırı sonrasında hayvanat bahçesi kapatıldı ve ziyaretler askıya alındı.

Hayvanat bahçesinin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

